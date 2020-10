Vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh: "Mẹ mìn" sắp lĩnh án

Chiều 22/10, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Minh Tuyên thông tin, vào sáng 30/10 tới đây dự kiến sẽ diễn ra phiên xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi tại TAND tỉnh Bắc Ninh, thẩm phán phiên tòa là Phó chánh tòa TAND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Minh. Trước đó, vào 18h15 ngày 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Anh Hưng ngồi uống nước cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30, không thấy cháu Gia Bảo đầu, anh Hưng thông báo bảo vệ Công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng ngày 22/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, SN 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tại cơ quan công an, Thu khai năm 2011, lấy chồng là Đàm Mạnh Hùng đã có 1 con. Sau đó Thu và Hùng ly thân. Đến đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng. Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng, nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với Hùng. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm, chết nhưng Thu đã giấu Bằng chuyện này. Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt các trẻ con có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu. Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Quá trình bắt giữ, Công an cũng thu giữ tại nhà Bằng 1 xe máy BKS: 22B2 - 307.21 là tang vật vụ án. >>> Xem thêm video: Hai nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh khai gì?. Nguồn: ANTV.

Chiều 22/10, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Minh Tuyên thông tin, vào sáng 30/10 tới đây dự kiến sẽ diễn ra phiên xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi tại TAND tỉnh Bắc Ninh, thẩm phán phiên tòa là Phó chánh tòa TAND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Minh. Trước đó, vào 18h15 ngày 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Anh Hưng ngồi uống nước cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30, không thấy cháu Gia Bảo đầu, anh Hưng thông báo bảo vệ Công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng ngày 22/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, SN 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tại cơ quan công an, Thu khai năm 2011, lấy chồng là Đàm Mạnh Hùng đã có 1 con. Sau đó Thu và Hùng ly thân. Đến đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng. Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng, nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với Hùng. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm, chết nhưng Thu đã giấu Bằng chuyện này. Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt các trẻ con có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu. Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Quá trình bắt giữ, Công an cũng thu giữ tại nhà Bằng 1 xe máy BKS: 22B2 - 307.21 là tang vật vụ án. >>> Xem thêm video: Hai nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh khai gì?. Nguồn: ANTV.