Vụ án Alibaba và kỷ lục hơn 4000 bị hại tham dự phiên tòa

Ngày 8/12 tới, dự kiến TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 bị cáo liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, trú tại TP Thủ Đức), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP HCM truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và rửa tiền”. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, nhân viên kế toán Công ty Alibaba) bị truy tố tội “rửa tiền”. Đáng chú ý, đây là vụ án "kỷ lục" về số lượng bị hại lên đến 4.361 người, hàng trăm người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ vụ án gồm cả triệu bút lục, được đựng trong 140 rương và vận chuyển tới tòa bằng 2 xe tải. Do số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, để đảm bảo quyền lợi của các đương sự được tham gia và trình bày ý kiến tại phiên tòa, TAND TPHCM đề nghị các bị hại tới phiên tòa theo đúng lịch và thời gian mà toà án dự kiến. Cụ thể, Dự kiến HĐXX sẽ xét hỏi từ ngày 13/12 đến ngày 15/12/2022 đối với 1.418 bị hại tại 8 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park (104 người); Alibaba Phước Bình Central Park 2 (19 người); Alibaba Phước Thái Capital (5 người); Alibaba Long Phước Industry (114 người); Alibaba Phú Mỹ Central City (196 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); Alibaba Phú Mỹ Center City (25 người). Từ ngày 15/12 đến 17/12/2022 xét hỏi với 1.797 bị hại tại 9 dự án: Alibaba Center Town (26 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 3 (130 người); Alibaba Tân Thành Center City (96 người); Alibaba Tân Thành Center City 6 (392 người); Alibaba Tân Thành Homy City (276 người); Alibaba Tân Thành Center City 7 (140 người); Ali Aqua Nhơn Trạch (136 người); Alibaba Phước Bình Central Park 3 (22 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 2 (366 người); Alibaba Phước Bình Golf (10 người). Từ ngày 17/12 đến 19/12/2022 xét hỏi với 1.483 bị hại tại 25 dự án: Alibaba Long Thành Capital (28 người); KDC Trường cao đẳng Quốc tế Lilama (6 người); Alibaba Song Long Residence (44 người); Alibaba Tân Thành Center City 5 (88 người); Alibaba Tân Thành Riverside (23 người); Alibaba Tân Thành Center City 4 (1 người); Alibaba An Phước Eco Park (18 người); Alibaba Bàu Cạn Riverside (962 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 3 (105 người); Alibaba Long Phước +LP1+Plong (22 người)… Từ ngày 19/12 đến 21/12/2022 xét hỏi với 2.001 bị hại tại 13 dự án: Alibaba Thắng Hải Newtimes City (508 người); Alibaba Tân Thành; Tân Thành 1 (17 người); Alibaba Bình Châu (5 người); Alibaba Hoàng Gia Residence (137 người); Alibaba LThành+ LTĐ Nai+ LThành (17 người); Alibaba Diamond City (80 người); Alibaba Golden City (28 người); Alibaba Luxury City (31 người); Alibaba City Land (2 người); Alibaba New Land (15 người); Alibaba Tân Thành 2 + Tân Thành 2 (37 người); Alibaba Tóc Tiên Residence (13 người); Alibaba Tân Thành Center City 1 (117 người); Alibaba Ali Mega Xuân Lộc (979 người). Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án. Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng. Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 447 ha. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, kim loại vàng đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án. Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: THĐT

