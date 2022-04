Vì sao xử phúc thẩm vụ Cao Tài Năng giết chủ nợ, đốt xác phi tang?

Dự kiến, sáng 8/4, tại trụ sở TAND tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản. Thẩm phán Nguyễn Xuân Điền làm chủ tọa, bào chữa cho bị cáo có 3 luật sư. Ngày 18/11/2021, TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Cao Tài Năng phạm tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả”. Tổng hình phạt là Tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng phạm tội “Che giấu tội phạm” và “Xâm phạm thi thể, hài cốt”. Hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng và Mừng có trách nhiệm bồi thường bị hại số tiền nợ gần 3 tỷ đồng; buộc bị cáo Năng bồi thường các khoản bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con bị hại gần 400 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo phải cấp dưỡng hàng tháng cho con bị hại từ tháng 11/2020 đến khi cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ bị hại là anh Dương Công Cường (sinh năm 1974, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc) đến khi ông bà qua đời. Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 vợ chồng Cao Tài Năng, Vũ Thị Mừng và cả gia đình bị hại đều đã có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Năng xin giảm nhẹ hình phạt về tội giết người, xâm phạm thi thể, hài cốt và cho rằng mình không phạm tội cướp tài sản. Bị cáo Mừng xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội che giấu tội phạm, đồng thời cho rằng không phạm tội xâm phạm thi thể, hài cốt do không tham gia, giúp sức vào việc chôn, đốt xác bị hại. Gia đình bị hại kháng cáo vì cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương chưa xác minh, điều tra, xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án để áp dụng và phán quyết đúng pháp luật dẫn đến bỏ sót một số vấn đề. Ngoài ra, gia đình bị hại kháng cáo một số nội dung về trách nhiệm dân sự. Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà số 126, đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) để mở cửa hiệu bán thuốc tân dược. Vợ chồng Cao Tài Năng có vay nợ của anh Cường tổng số tiền gần 7 tỷ 225 triệu đồng. Vợ chồng Năng đã trả anh Cường được gần 4 tỷ 249 triệu đồng, còn nợ hơn 2 tỷ 976 triệu đồng. Sau đó, anh Cường yêu cầu Năng phải trả số tiền còn nợ. Do không có tiền trả nên Năng xin khất nợ nhưng anh Cường không đồng ý và yêu cầu phải trả. Khoảng 14h30 ngày 27/11/2020, anh Cường gọi điện thoại cho Năng thông báo sáng hôm sau sẽ lên gặp để thanh toán tiền nợ và Năng đồng ý. Đến gần 9h ngày 28/11/2020, Năng gọi điện thoại hẹn anh Cường đến hiệu thuốc số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn để nói chuyện. Khi anh Cường lái xe ô tô đến điểm hẹn, Năng bảo anh Cường lên gác xép để nói chuyện. Tại đây, trong lúc anh Cường quay lưng về phía mình, Năng dùng gậy gỗ đập liên tiếp nhiều nhát trúng vùng đầu khiến anh Cường tử vong tại chỗ. Sát hại anh Cường xong, lo sợ bị mọi người phát hiện, Năng xóa các dấu vết tại nơi gây án và cùng vợ mang xác nạn nhân ra chôn ở chỗ đất trống phía ngoài bờ đê sông Kim Sơn (cuối đường Thanh Bình) thuộc địa phận khu dân cư số 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương); mang xe ô tô của anh Cường đến để ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Thời gian sau, Năng thường xuyên ra khu vực chôn xác anh Cường để xem xét tình hình. Đến cuối năm 2020 (âm lịch), Năng phát hiện có một số cây mới được trồng, nghĩ có người tiếp tục đào đất trồng cây có thể phát hiện thi thể anh Cường nên tìm cách đào thi thể lên để đốt phi tang. Đêm 8/2/2021, vợ chồng Năng mang giát giường, xăng, dụng cụ đào bới đưa xác anh Cường lên đốt. Khi lửa tắt, Năng mang phần tro cốt đã cháy hết đổ vào túi nilon, 2 cục, khúc xương chưa cháy hết mang đến chỗ đường vắng trong khu đô thị mới Tuệ Tĩnh rồi đập nhỏ, mang các túi đựng tro cốt, các mảnh xương vừa đập lên cầu Hàn (cùng ở TP Hải Dương) vứt xuống sông. Cáo trạng chỉ rõ, hành vi của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đào thi thể, đốt xác, đập xương anh D.C.C rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Cao Tài Năng khai do áp lực nợ nhiều người. Riêng với bị hại mỗi tháng phải trả 100 triệu đồng tiền lãi; đã xin giảm, hoãn nợ nhưng không được dẫn đến to tiếng và gây ra án mạng. Năng nói trước phiên sơ thẩm, lúc đầu nghĩ thương vợ sắp sinh con nên không khai về việc được vợ giúp sức phi tang thi thể nạn nhân. Sau đó bị cáo ân hận, viết thư xin lỗi vợ và khai hết sự thật. Trong khi đó, Vũ Thị Mừng nhiều lần phủ nhận cùng chồng phi tang thi thể nạn nhân để che giấu vết. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT

