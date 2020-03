Vì sao cựu bộ trưởng TT&TT xin vắng mặt trong phiên xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Ngày 12/3, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Phiên xử đã bị hoãn 2 lần trước đó do ông Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng TT&TT vắng mặt, tuy nhiên, ông Tuấn tiếp tục có đơn xin vắng mặt. Trước đó, phiên tòa xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn đã phải hoãn nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau. Theo cáo trạng, năm 2016, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 trò chơi vận hành trên Internet có dấu hiệu đánh bạc. Ngày 27/9/2016, cấp dưới đề xuất Đặng Anh Tuấn kiến nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rà soát các trò chơi này. Khi đoàn thanh tra được thành lập và đi làm nhiệm vụ, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ Chánh thanh tra cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng ông Đặng Anh Tuấn biết rõ 14 trò chơi trong đó có Rikvip (sau đổi tên là Tip.Club) có dấu hiệu đánh bạc và biết đoàn kiểm tra đã xác định một số cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại các tập đoàn viễn thông để phát hành game cờ bạc. Bị cáo đáng lẽ phải báo cáo cấp trên để có hướng xử lý nhưng đã tạo điều kiện để nhóm tội phạm công nghệ cao lợi dụng hạ tầng Internet tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT khai lý do không đề xuất cấp trên xử lý trò chơi Tip.Club vi phạm vì tháng 9/2016, Thanh tra Bộ TT&TT đã chuyển hồ sơ game bài Rikvip sang Bộ Công an để giải quyết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Tuấn là cố ý làm trái. Đối với ông Trương Minh Tuấn, cơ quan công tố cho rằng cựu Bộ trưởng đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp. Đặc biệt, khi Đặng Anh Tuấn đề xuất dừng việc thanh tra, ông Trương Minh Tuấn đã đồng ý. Việc này tạo điều kiện cho các trò chơi đánh bạc tiếp tục vận hành trên mạng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa cấu thành vật chất. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trương Minh Tuấn mà kiến nghị các ban, ngành xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng. Xem thêm video: Nhìn lại diễn biến vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” liên quan tới đường dây Rikvip. Nguồn: VTV 24.

