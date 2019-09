Tử thần rình rập trên đường huyết mạch hơn 3.000 tỷ giữa Thủ đô

Dự án mở rộng đường vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch tới chân cầu Thăng Long xuất hiện nhiều chướng ngại vật là những cống không nắp nằm la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên vỉa hè đoạn từ ngã tư Cổ Nhuế đến công viên Hoà Bình, hàng chục cống không nắp, không được che chắn, không biển cảnh báo nguy hiểm, gây mất an toàn cho người dân khi qua lại. Dù vỉa hè đã được lát xong từ lâu nhưng chủ đầu tư vẫn chưa cho thi công bịt các miệng cống "tử thần" này. Có những miệng cống được che đậy qua loa bằng một vài miếng gỗ mục, gỗ ép yếu ớt. Ngay trước một công trình xây dựng của nhà dân xuất hiện một miệng cống không nắp. Hàng ngày nhiều công nhân lao động sát hố sâu "tử thần" này. Họ cho biết nơi đây có tới 2 miệng cống không nắp và đã phải tự che lại một miệng để bảo đảm an toàn, miệng còn lại vì không có ván gỗ nên đành để thế. "Đây là mối nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ em, nếu bất cẩn thì rơi xuống cống lúc nào không hay", một người dân nơi đây bức xúc nói. Dưới lòng đường cũng đầy bẫy "chết người". Nhà thầu lấy những tảng bê tông to để che miệng cống nằm dưới lòng đường. Tảng bê tông lớn che miệng cống, vô tình trở thành các chướng ngại vật nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Những đầu sắt nhằng nhịt trên miệng cống không nắp gây nguy hiểm nhất là vào buổi tối hoặc khi mưa ngập. Dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long khởi công ngày 5/10/2016, có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng. Tuyến đường dài 5,5 km được mở rộng mặt cắt ngang từ 56 m lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ. Dự án đi qua địa bàn phường Mai Dịch, phường Dịch Vọng Hậu thuộc quận Cầu Giấy và phường Cổ Nhuế 1, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Google Maps. Cảnh ùn tắc mỗi ngày tại đường Phạm Văn Đồng Nút giao Phạm Văn Đồng - Tân Xuân thường xuyên ùn tắc do chậm giải phóng mặt bằng.

