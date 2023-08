'Tú bà' điều hành đường dây bán dâm tiếp viên hàng không nghìn đô ra sao?

Tối 10/8, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mại dâm quy mô lớn có nhiều nữ tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định, đối tượng cầm đầu là V.T.M. Hạnh (SN 1997, trú phường 17, quận Gò Vấp). Hạnh từng là tiếp viên hàng không. Ngày 9/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, Quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm gồm: N.T.A (sinh năm 1992, tiếp viên hàng không), H.N.Q.T(sinh năm 1996, tiếp viên hàng không), N.H.K.V (sinh năm 1995) và L.T.T.N (sinh năm 1993, "hotgirl", người mẫu ảnh). Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng khai nhận được "tú bà" Hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 USD đến 3.000 USD. Hạnh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không, "hot girl", người mẫu ảnh... sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm trong trang phục tiếp viên hàng không cho khách nhằm thu hút khách mua dâm. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu; khách đi qua đêm với giá 60 triệu. Khách mua dâm chuyển khoản tiền cho Hạnh. Sau khi giao dịch thành công, Hạnh chuyển trả cho gái bán dâm còn mình hưởng 7 triệu đồng/lần/gái bán dâm. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD đến 3.000 USD thông qua một số đối tượng môi giới cho khách mua dâm trên địa bàn Hà Nội, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trang mạng xã hội của Hạnh có hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh "check in" du lịch tại những địa điểm nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ, thành đạt. Mục đích của Hạnh nhằm "chiêu dụ" các cô gái trẻ, đẹp, lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Bên cạnh đó, do có quá trình làm tiếp viên hàng không lâu năm nên Hạnh có mối quan hệ và lôi kéo nhiều nữ tiếp viên hàng không, các "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng... tham gia vào đường dây bán dâm của mình. Hạnh chỉ đạo gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua, bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội; thuê, mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng. Hạnh điều hành, quản lý đường dây bán dâm với hơn 30 gái bán dâm, trong đó có nữ tiếp viên hàng không, "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm dao động từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TP HCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Công an TP HCM cũng kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho đối tượng Hạnh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. >>> Xem thêm video: "Tú bà" là cựu tiếp viên hàng không và đường dây bán dâm nghìn đô. Nguồn: Lý Thùy.

