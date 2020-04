Trước Đường “Nhuệ”, những đại ca giang hồ khét tiếng nào từng sa lưới pháp luật?

Ngày 11/4/2020, trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường tức Đường "Nhuệ" đã bị Công an bắt sau một ngày phát lệnh truy nã vì liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích do cho tài xế do vợ Nguyễn Thị Dương chỉ đạo đàn em đánh. Tiếp đó, hàng loạt đơn tố cáo vợ chồng Đường "Nhuệ" được gửi đến cơ quan chức năng phanh phui nhiều hoạt động bắt chính công ty Đường Dương do hai vợ chồng Đường "Nhuệ" là chủ. Hiện tại cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" và "Cường đoạt tài sản". Năm Cam, tên thật Trương Văn Cam, sinh năm 22/4/1947, là một trùm tội phạm khét tiếng ở Việt Nam đặc biệt tại TP HCM. Năm Cam và băng nhóm của mình trong qua trình bảo kê các nhà hàng, quán karaoke và các tụ điểm đánh bạc ở TP HCM đã phạm vào nhiều tội hình sự. Tháng 10/2003, Nam Cam bị tòa án tuyên tử hình với 7 tội danh như: Giết người, hối lộ, cô ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, che dấu tội phạm, tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 3/6/2004, Năm Cam đã bị cơ quan chức năng thi hành án tử tử hình. Khánh "Trắng" tên thật là Dương Văn Khánh, sinh năm 1956, trú tại Hà Nội. Khánh "Trắng" là một nhân vật cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng tại Hà Nội những năm cuối thế kỷ 20. Khánh "Trắng" và băng nhóm của mình nổi danh về những vụ án giết người, cướp của và chạy án hiếp dâm. Cụ thể chuyên án về Khánh "Trắng" gồm 9 vụ án đều liên quan tới vai trò của Khánh "Trắng" như vụ cướp ở 71 Kim Mã, vụ giết người ở 44 Hàng Chiếu vào ngày 24/1/1991. Vụ giết người ở Buồng 15A trại giam Hà Nội vào tháng 10/1994, hiếp dâm ở nhà nghỉ Hiệp Thành, trốn thuế, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người dân, gây rối trật tự công cộng, Khánh "Trắng" bị bắt vào ngày 24/5/1996, tại nhà riêng. Đại ca giang hồ lãnh án tử hình vào 3/10/1998 tại Trường bắn Cầu Ngà, Hà Nội. Sơn "Bạch Tạng" tức Trần Quốc Sơn, sinh năm 1962, trú tại Hà Nội. Sơn "Bạch Tạng" được biết nhiều người biết đến như một ông trùm thật sự tại Hà Nội. Khi đại ca giang hồ "Khánh Trắng" bị bắt, Sơn "Bạch Tạng" đã lên ngôi và trở thành anh cả của giang hồ Miền Bắc. Thế, lực của đại ca giang hồ Sơn "Bạch Tạng" rất lớn, bởi Sơn có nhiều tiền và có những gã đàn em máu lạnh sẵn sàng xuống tay hay hi sinh thân mình mỗi khi có chuyện. Ngày 16/3/2002, CSHS, Công an Hà Nội đã phối hợp với Ban chuyên án Năm Cam đã bắt giữ Sơn "Bạch Tạng" và di lý ông trùm giang hồ này vào Miền Nam để phục vụ điều tra mở rộng các vụ án liên quan. Ngày 20/6/2003, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với Trần Quốc Sơn tức Sơn "Bạc Tạng" và 6 đồng phạm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua đó, Sơn "Bạc Tạng" bị tuyên án 44 tháng tù và bị nộp phạt 10 triệu đồng. Cu Nên tức Phạm Đình Nên, sinh năm 1957, trú tại Hải Phòng. Cu Nên giữ kỷ lục về tiền án cũng như tiền sự trong giới tội phạm Việt Nam lên tới con số 22 tiền án và tiền sự. Đại bản doanh của Cu Nên đặt tại 112, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, từ tháng 7/1993 đến tháng 3/1995 lò đào tạo sát thủ này đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn TP Hải Phòng như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích... Ngày 15/3/1995, Công an Hải Phòng bắt giữ Phạm Đình Nên tức Cu Nên cùng 6 đồng bọn. Ngày 4/1/1996, Cu Nên bị tòa tuyên án tử hình. Xem thêm video: Mở rộng điều tra ổ nhóm tội phạm Đường Dương: Không có vùng cấm. Nguồn: VTC 1.

