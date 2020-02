Trung tâm cách ly chống dịch virus corona ở Cần Thơ có gì đặc biệt?

Mới đây, tòa nhà Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường quân sự TP Cần Thơ (tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã được chọn làm khu cách ly công dân từ Trung Quốc và các nước có dịch virus corona trở về. (Ảnh: Tienphong) Theo Đại tá Trịnh Hoài Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết, tòa nhà để làm khu vực cách ly có quy mô 54 phòng, mỗi phòng có 5 giường tầng, hai tủ quần áo, hai nhà vệ sinh riêng và có thể tiếp nhận từ 250 đến 300 người. (Ảnh: Tuoitre) Tòa nhà cách ly sẽ được bố trí khu vực nam và nữ riêng và sẽ có 8 bác sĩ túc trực theo dõi sức khỏe cho những người lưu trú, trường hợp có biểu hiện sốt sẽ được đưa vào Bệnh viện Lao và phổi TP Cần Thơ điều trị. (Ảnh: Tienphong) Tại đây còn được bố trí lực lượng cảnh vệ túc trực 24/24h và phối hợp công an quận để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực cách ly và an ninh trật tự xã hội cho người dân khu vực xung quanh, dự kiến sẽ điều động từ 12 đến 15 nhân viên phục vụ hỗ trợ cho người được cách ly trong công tác ăn ở hàng ngày. (Ảnh: Plo) Ngày 7/2, thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch virus corona Quân khu 9 đã kiểm tra và đánh giá cao việc chuẩn bị khu vực cách ly này của Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ. (Ảnh: Plo) Tướng Dắt yêu cầu xây dựng kế hoạch bám sát tình hình và nắm chặt hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và phối hợp với công an địa phương bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực cách ly. (Ảnh: Tuoitre) Tại buổi kiểm tra, tướng Dắt cũng nhấn mạnh không được chủ quan dù sân bay Cần Thơ được Bộ Quốc phòng chọn làm phương án 2, mọi công tác chuẩn bị phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. (Ảnh: Plo)

Cận cảnh bên trong khu cách ly ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. (Nguồn: VTC)

