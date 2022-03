“Trùm Parkour” tại Việt Nam vừa bị khởi tố là ai?

Ngày 21/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 22h ngày 12/3, tại đường Trần Văn Lai, Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện Trần Trọng Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam in chữ FANTA, là ma túy kẹo. Tổ công tác lập biên bản và đưa Hiếu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu khai nhận viên ma túy này được người bạn là Tuấn Anh cho. Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập Nguyễn Tuấn Anh đến làm việc. Kết quả giám định cho thấy, viên nén màu cam là ma túy MDMA có khối lượng 0,430g. Trần Trọng Hiếu được biết đến là "trùm Parkour" tại Việt Nam. Đầu năm 2019, Trọng Hiếu được biết đến khi thực hiện cú nhảy lộn ngược qua khoảng không của hai nóc nhà 18 tầng ở Hà Nội. Ban đầu anh đo khoảng cách giữa 2 tòa nhà để ước lượng độ rộng cú nhảy. Sau đó, tập luyện trước dưới mặt đất cho quen. Có tới 10 lần liên tiếp nhảy tập đều không thể với tới vạch đó, khi còn thiếu khoảng 20 cm. Hiếu đặt mục tiêu phải tập 3 lần chính xác mới lên làm thật. Sau khoảng 2 tiếng, anh quyết định nhảy thật. Lần đầu Hiếu nhảy bị lệch song may mắn vượt qua. Lộn xuống đất tập thêm vài lần cho chắc chắn. Lần thứ hai là cú nhảy hoàn hảo. Thực hiện xong, Hiếu xách ba lô rời đi luôn. Nhào lộn nóc nhà (rooftopping) vô cùng nguy hiểm nên Hiếu luôn cảnh báo bạn bè không bắt chước dưới bất cứ hình thức nào. Nghệ danh Cork Boy xuất hiện vào tháng 10 năm 2019 trong lần Hiếu làm khách mời của sự kiện Parkour tại Singapore. Hiếu nghĩ ra kiểu nhảy lộn (cork) trên không 360 độ rồi cắm chân xuống đường ray. Kỹ thuật này khó vì cần độ chính xác cao khi rơi xuống. Bạn đồng môn quốc tế gọi Hiếu là Cork Boy. Về nước với chấn thương ở bàn tay, Hiếu nhận lời dẫn hai người bạn đi phượt Hà Giang, "dự định đi vãn cảnh thôi chứ không định cork". Lên đến Mã Pí Lèng, Hiếu hứng chí cork ngay ở lan can đỉnh đèo. Clip Hà Giang khiến lượng người theo dõi tăng lên hơn 10.000 người trong một hai ngày. Nhiều cao thủ từ nước ngoài đã nhắn tin trầm trồ. Chuyến đi điên rồ đó Hiếu có hai lần cork thất bại, một lần ngã xuống vực rồi tự bò lên, lần khác ngã xuống đập nước, người xây xát "may không chết". Nửa năm gần đây lượt theo dõi đã lên đến 23,8 nghìn. Cork Boy 9X dự định sẽ đi đến thật nhiều địa hình hiểm trong nước và nước ngoài để cork. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Triệt phá đường dây ma tuý lớn, thu giữ gần 60 kg ma túy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 21/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 22h ngày 12/3, tại đường Trần Văn Lai, Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện Trần Trọng Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam in chữ FANTA, là ma túy kẹo. Tổ công tác lập biên bản và đưa Hiếu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu khai nhận viên ma túy này được người bạn là Tuấn Anh cho. Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập Nguyễn Tuấn Anh đến làm việc. Kết quả giám định cho thấy, viên nén màu cam là ma túy MDMA có khối lượng 0,430g. Trần Trọng Hiếu được biết đến là "trùm Parkour" tại Việt Nam . Đầu năm 2019, Trọng Hiếu được biết đến khi thực hiện cú nhảy lộn ngược qua khoảng không của hai nóc nhà 18 tầng ở Hà Nội. Ban đầu anh đo khoảng cách giữa 2 tòa nhà để ước lượng độ rộng cú nhảy. Sau đó, tập luyện trước dưới mặt đất cho quen. Có tới 10 lần liên tiếp nhảy tập đều không thể với tới vạch đó, khi còn thiếu khoảng 20 cm. Hiếu đặt mục tiêu phải tập 3 lần chính xác mới lên làm thật. Sau khoảng 2 tiếng, anh quyết định nhảy thật. Lần đầu Hiếu nhảy bị lệch song may mắn vượt qua. Lộn xuống đất tập thêm vài lần cho chắc chắn. Lần thứ hai là cú nhảy hoàn hảo. Thực hiện xong, Hiếu xách ba lô rời đi luôn. Nhào lộn nóc nhà (rooftopping) vô cùng nguy hiểm nên Hiếu luôn cảnh báo bạn bè không bắt chước dưới bất cứ hình thức nào. Nghệ danh Cork Boy xuất hiện vào tháng 10 năm 2019 trong lần Hiếu làm khách mời của sự kiện Parkour tại Singapore. Hiếu nghĩ ra kiểu nhảy lộn (cork) trên không 360 độ rồi cắm chân xuống đường ray. Kỹ thuật này khó vì cần độ chính xác cao khi rơi xuống. Bạn đồng môn quốc tế gọi Hiếu là Cork Boy. Về nước với chấn thương ở bàn tay, Hiếu nhận lời dẫn hai người bạn đi phượt Hà Giang, "dự định đi vãn cảnh thôi chứ không định cork". Lên đến Mã Pí Lèng, Hiếu hứng chí cork ngay ở lan can đỉnh đèo. Clip Hà Giang khiến lượng người theo dõi tăng lên hơn 10.000 người trong một hai ngày. Nhiều cao thủ từ nước ngoài đã nhắn tin trầm trồ. Chuyến đi điên rồ đó Hiếu có hai lần cork thất bại, một lần ngã xuống vực rồi tự bò lên, lần khác ngã xuống đập nước, người xây xát "may không chết". Nửa năm gần đây lượt theo dõi đã lên đến 23,8 nghìn. Cork Boy 9X dự định sẽ đi đến thật nhiều địa hình hiểm trong nước và nước ngoài để cork.