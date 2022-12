Toàn cảnh vụ nổ téc xăng ở Cty Quảng Lợi khiến 2 người thương vong

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vụ tai nạn lao động nổ téc xăng tại Công ty TNHH Quảng Lợi tại số 5 đường An Định (phường Nhị Châu, TP Hải Dương) xảy ra lúc 17h47 ngày 8/12. Thời điểm đó, các công nhân đang hàn xì khi sửa chữa một téc xăng thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ đã khiến anh P.T. V. (SN 1972, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) tử vong. Công nhân V.M.H. (SN 1979, trú tại phường Văn Đức, TP Chí Linh) bị thương được đưa đi cấp cứu và hiện xác định bị bỏng 60% cơ thể. Vụ nổ cũng khiến một phần nhà xưởng bị hư hỏng, một phần téc bị nổ văng xa. Điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Quảng Lợi do ông Nguyễn Hồng Thái (TP Hải Dương) làm giám đốc. Công ty chuyên làm mới, sửa chữa các loại bồn, bồn kim loại chứa nước, xăng dầu. Chiều 8/12, ông Nguyễn Hồng Thái nhận sửa chữa, vệ sinh, quét nhựa đường bên ngoài chiếc bồn kim loại hình trụ, kích thước 2,9×7,9 m đã qua sử dụng (nghi chứa xăng dầu) tại khu vực trong xưởng. Khoảng 17h30, anh H. và anh V. sửa chữa chiếc bồn trên. Anh H. dùng cờ lê tháo các ốc trên nắp chiếc bồn, anh V. ở phía cuối bồn (nghi dùng máy hàn để hàn bồn) thì chiếc bồn phát cháy và nổ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà xưởng nơi xảy ra vụ nổ. Một phần nhà xưởng bị hư hỏng sau vụ nổ. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ nổ bình tạo bọt tại phường Nguyễn Thái Hoc, TP yên Bái

