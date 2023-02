Toàn cảnh vụ cháy chợ Tam Bạc, thiệt hại tài sản có thể rất lớn

Khoảng hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ Tam Bạc (chợ Đổ), quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy hàng khác trong khu vực chợ. Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên trong chợ Tam Bạc. Ngọn lừa bùng lên ngùn ngụt ở tầng 1 sau đó lan lên tầng 2. Cột khói cao hàng chục mét. Theo người dân, đám cháy có thể phát ra từ khu bán giày dép, vải, rồi lan nhanh sang khu vực khác. (Ảnh: Đàm Thanh) Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, các lực lượng chữa cháy gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, Công an quận Hồng Bàng, Công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và lực lượng chữa cháy các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã nhanh chóng điều động hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. (Ảnh: Đàm Thanh) Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh; đồng thời sơ tán dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản cho người dân, sẵn sàng cứu thương khi có sự cố. (Ảnh: Đàm Thanh) Lực lượng cảnh sát giúp người dân di chuyển hàng hóa. (Ảnh: Đàm Thanh) Đồng thời lực lượng cứu hộ khẩn trương phun nước, dập lửa. Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Hoàng Mình Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố và các lãnh đạo CATP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP; lãnh đạo Văn phòng UBNDTP; Lãnh đạo quận Hồng Bàng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo CATP chỉ đạo tại hiện trường Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP và các lực lượng liên quan tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa. Thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người. Theo một số tiểu thương, hàng hóa trong chợ rất lớn vì họ mới nhập mới về bán đầu vụ. Do đó, thiệt hại vụ cháy có thể lên đến nhiều tỷ đồng. Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy; tiếp tục rà soát xem có thiệt hại về người hay không. Sau đó, thống kê tài sản, ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy; khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý. Nhiều hàng hóa được cứu hộ di chuyển ra khỏi khu vực cháy. Xe cứu thương tại hiện trường vụ cháy. Chợ Tam Bạc là chợ loại 1 (do tỉnh, thành quản lý) có từ 38 năm trước, xây dựng lại năm 2002 và giữ nguyên trạng cho đến nay. Chợ có tổng diện tích hơn 4.600 m2, kết cấu là nhà khung thép hai tầng, với 775 điểm kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép, vàng mã. Trong đó, 159 quầy có diện tích trên 3 m2, 106 quầy được sử dụng làm kho chứa đồ. >>> Mời độc giả xem thêm video Cháy nổ tại công ty linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Quế Võ

