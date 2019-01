Toàn cảnh vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Hòa Bình

Sau nhiều lần trả hồ sơ bổng sung, đúng 8h30 sáng nay (8/1), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong đã chính thức diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Hiện tại, BS Hoàng Công Lương vắng mặt vì lí do sức khỏe, theo người nhà BS Lương cho biết, khoảng thời gian gần đây Hoàng Công Lương bị mất ngủ kéo dài, ngại tiếp xúc với mọi người, tinh thần không được tốt. Ngày 23/12/2018, BS Hoàng Công Lương phải nhập viện tại BVĐK tỉnh Hoà Bình điều trị, đến ngày 25/12/2018 chuyển lên BV Bạch Mai, sau đó được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Ngày 30/12/2018 đến nay BS Lương tiếp tục phải nhập viện và nằm điều trị nội trú tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Ông Trương Qúy Dương sau khi làm thủ tục đã nhanh chân bước vào phòng xử án. Liên quan đến vụ chạy thận khiến 9 người tử vong ở Hòa Bình,vào ngày 7/12/2018 VKSND tỉnh Hòa Bình đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án. Theo đó, BS Hoàng Công Lương và can Bùi Mạnh Quốc, GĐ Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh cùng bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người” có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Các bị can khác gồm: Trương Quý Dương (cựu GĐ BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (Cựu PGĐ BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Thắng (Cựu Trưởng phòng vật tư), Trần Văn Sơn (Cán bộ phòng vật tư) và ông Đỗ Anh Tuấn, GĐ Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn,cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù. Các LS bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương. Như vậy, so với cáo trạng trước đó, bản cáo trạng lần này đã đổi tội danh củaBS Hoàng Công Lương từ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang “Vô ý làm chết người”. Ngoài ra, có 4 bị can đã bị khởi tố, truy tố thêm so với phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào hồi tháng 5/2018. Gần 8h xe của đại diện VKND tỉnh Hòa Bình tiến vào sân tòa. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Hòa Bình sáng nay có đông người dân theo dõi và các báo đài tới đưa tin. Đường dưỡng Đinh Tiến Công có mặt từ rất sớm Ông Hoàng Công Tình cũng có mặt tại tòa. Hình ảnh ông Hoàng Đình Khiếu đang làm thủ tục. Hiện tại đang "điểm danh"những người tham gia tố tung tại phiên tòa. Nhiều người dân và các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi phiên tòa

