Toàn cảnh những “mũi khoan” giải quyết khó khăn của ngành Đăng kiểm

Hàng loạt giải pháp nhằm gỡ nút thắt trong hoạt động đăng kiểm đã được Chính phủ, liên ngành Công an, Giao thông phối hợp thực hiện với mục tiêu vì người dân. Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phó Thủ tướng yêu cần khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để cho phép các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô đủ điều kiện được tham gia thực hiện kiểm định xe; thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng. Tập trung huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TP HCM, kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Bộ Công an trong quá trình xử lý các vi phạm không làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm; tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng vi phạm để có phương thức đấu tranh phù hợp nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Bổ nhiệm người đứng đầu ngành Đăng kiểm: Ngày 11/3, tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, thôi phụ trách Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tại buổi nhận chức, ông Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ: “Sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tới đây, sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục phát huy cao nhất năng lực của bộ máy điều hành và các đoàn thể chính trị trong toàn cơ quan nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt và dần ổn định phát triển". Công an chi viện cho Đăng kiểm: Ngày 11/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng 3-4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm... Ngoài việc tăng cường 50 đăng kiểm viên, Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, tiếp tục hỗ trợ cho ngành giao thông vận tải. Sửa Nghị định 139 theo thủ tục rút gọn: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công văn 124/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Cụ thể, xét đề nghị của Bộ GTVT về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến: Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ GTVT xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để chỉ đạo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, trình Chính phủ trong ngày 11/3/2023. Trung tâm đăng kiểm tăng ca, thêm giờ: Ngày 11/3, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều trung tâm đăng kiểm sau khi tạm dừng để phục vụ công tác điều tra, nay được trở lại hoạt động đã làm cả ngày nghỉ như Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm) và Trung tâm 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai) và Trung tâm đăng kiểm 2905V. Trước nhu cầu kiểm định xe của người dân rất lớn, các đăng kiểm viên đã làm việc tăng ca, thêm giờ. Các trung tâm đăng kiểm cho biết, ngoài tăng ca, làm thêm giờ, dự kiến sẽ làm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) để kiểm định xe cho người dân. Đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở vật chất: Cơ quan công an và ngành giao thông đang phối hợp đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của một số trung tâm đăng kiểm để thực hiện các bước hiệu chuẩn lại nhằm đưa trung tâm quay trở lại vào hoạt động. Dự kiến trong tuần sau sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Khẩn trương tuyển dụng đăng kiểm viên: Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc cục với 142 chỉ tiêu xét tuyển tuyển dụng viên chức. Cục đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm nhằm triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. >>> Mời độc giả xem thêm video CA Bắc Ninh họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ:

Hàng loạt giải pháp nhằm gỡ nút thắt trong hoạt động đăng kiểm đã được Chính phủ, liên ngành Công an, Giao thông phối hợp thực hiện với mục tiêu vì người dân. Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phó Thủ tướng yêu cần khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để cho phép các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô đủ điều kiện được tham gia thực hiện kiểm định xe; thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng. Tập trung huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TP HCM, kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Bộ Công an trong quá trình xử lý các vi phạm không làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm; tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng vi phạm để có phương thức đấu tranh phù hợp nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Bổ nhiệm người đứng đầu ngành Đăng kiểm: Ngày 11/3, tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, thôi phụ trách Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tại buổi nhận chức, ông Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ: “Sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tới đây, sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục phát huy cao nhất năng lực của bộ máy điều hành và các đoàn thể chính trị trong toàn cơ quan nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt và dần ổn định phát triển". Công an chi viện cho Đăng kiểm: Ngày 11/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng 3-4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm... Ngoài việc tăng cường 50 đăng kiểm viên, Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, tiếp tục hỗ trợ cho ngành giao thông vận tải. Sửa Nghị định 139 theo thủ tục rút gọn: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công văn 124/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Cụ thể, xét đề nghị của Bộ GTVT về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến: Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ GTVT xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để chỉ đạo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, trình Chính phủ trong ngày 11/3/2023. Trung tâm đăng kiểm tăng ca, thêm giờ: Ngày 11/3, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều trung tâm đăng kiểm sau khi tạm dừng để phục vụ công tác điều tra, nay được trở lại hoạt động đã làm cả ngày nghỉ như Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm) và Trung tâm 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai) và Trung tâm đăng kiểm 2905V. Trước nhu cầu kiểm định xe của người dân rất lớn, các đăng kiểm viên đã làm việc tăng ca, thêm giờ. Các trung tâm đăng kiểm cho biết, ngoài tăng ca, làm thêm giờ, dự kiến sẽ làm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) để kiểm định xe cho người dân. Đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở vật chất: Cơ quan công an và ngành giao thông đang phối hợp đẩy nhanh việc bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của một số trung tâm đăng kiểm để thực hiện các bước hiệu chuẩn lại nhằm đưa trung tâm quay trở lại vào hoạt động. Dự kiến trong tuần sau sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội. Khẩn trương tuyển dụng đăng kiểm viên: Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc cục với 142 chỉ tiêu xét tuyển tuyển dụng viên chức. Cục đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm nhằm triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. >>> Mời độc giả xem thêm video CA Bắc Ninh họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ: