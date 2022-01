Tố cáo của bà Phương Hằng không đúng: “Gậy ông có đập lưng bà”?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Viện KSND TP HCM cũng có kết luận quyết định của cơ quan điều tra là có căn cứ, đúng pháp luật. Lý do không khởi tố vụ án do cơ quan điều tra xác định việc bà Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm. Quá trình điều tra không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Số tiền 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ tiền mặt, bà Hằng tự nguyện đưa cho ông Yên để trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện. Ngoài tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không minh bạch các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt… thì bà Hằng còn điểm tên nhiều nghệ sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream nói về việc các cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi và ăn chặn tiền từ thiện như: Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành... Trong livestream, bà Phương Hằng đề cập việc nghệ sĩ Hoài Linh chưa thực hiện cứu trợ miền Trung dù đã nhận hơn 13 tỷ quyên góp. Một số cá nhân sau đó tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh nội dung tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định không có sự việc phạm tội, nên không khởi tố vụ án hình sự. Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an xác định các cá nhân là các nghệ sĩ có kêu gọi từ thiện ủng hộ bão lụt, có công khai tài khoản để tiền các cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương làm từ thiện. C02 có căn cứ xác định, lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ các tỉnh. Đáng chú ý, đến nay đã có 5 nghệ sĩ gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên và bà Trịnh Kim Chi. Ngoài ra, bà Hằng cũng bị nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, luật sư Lê Thành Kính tố cáo một số nội dung. Cơ quan công an đều đang thụ lý giải quyết. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc khởi kiện, đưa vấn đề ra pháp luật là cách hành xử văn minh, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Mọi chủ thể trong xã hội đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật. Trong xã hội văn minh, pháp luật là thước đo giá trị hành vi con người. Mọi hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác dù là trên mạng xã hội hay trong đời thực thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với những thông tin của nữ doanh nhân này đưa ra trong các buổi livestream trong thời gian qua và phản hồi trở lại, phủ nhận của các cá nhân, nghệ sĩ, dư luận không thể biết ai đúng, ai sai, chỉ có kết luận của cơ quan chức năng thì mới là cơ sở để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Khi quan điểm, thông tin của hai bên đưa ra mâu thuẫn nhau, thậm chí tố cáo nhau sẽ có bên đúng, bên sai hoặc cả hai đều sai. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để làm rõ có hay không hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Nếu kết luận của cơ quan điều tra là có việc ăn chặn tiền từ thiện, có thể xử lý các cá nhân, nghệ sĩ về hành vi lừa đảo hoặc hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, nếu kết quả điều tra xác minh của cơ quan điều tra cho thấy hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ hoàn toàn trong sạch, minh bạch, không có dấu hiệu thất thoát nhưng có chứng cứ cho thấy nữ doanh nhân này đã đưa thông tin sai sự thật cơ quan công an cũng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, việc một số nghệ sĩ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các sai phạm là hoàn toàn có cơ sở và cần thiết. Đây là một hành xử văn minh và phù hợp với quy định của pháp luật, cũng là mong muốn của nhiều người để mạng xã hội trở nên trong sạch hơn, văn minh hơn. Trao đổi trên Zing, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng, nếu chủ tài khoản livestream không cẩn trọng với nội dung mình đưa ra thì người cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm, hạ thấp danh dự, uy tín hoặc vu khống có quyền khởi kiện. Căn cứ Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và quy định tại Điều 584, từ Điều 589 đến Điều 592 Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cá nhân bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu đính chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại.

