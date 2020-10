Tin nóng ngày 24/10: Người phụ nữ đánh nhân viên bệnh viện, cắn cả công an

1. Bắt đối tượng lừa đảo gia đình nạn nhân vụ Rào Trăng 3. Ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phúc là đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng của Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, trú tại thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) - vợ của anh Trần Văn Lộc (là công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế). Số tiền trên do các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thảo. 2. Người phụ nữ đánh nhân viên bệnh viện, cắn cả công an. Ngày 24/10, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang điều tra và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1979, trú ở 4 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa). Trước đó, ngày 14/10, bà Dung đã chửi mánh, đánh nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Khi cán bộ công an can thiệp, người phụ nữ này còn chửi mắng, giở chiêu “cẩu xực” cắn tay một cán bộ Công an, gây thương tích. 3. 4 "kỳ nữ " cầm đầu đường dây lô đề. Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT CAH Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Thảo (49 tuổi), Lê Thị Phượng (42 tuổi), Mai Thị Kim Yến (42 tuổi), Trần Thị Tuyết (43 tuổi, cùng trú TT Phước An, Krông Pắk) để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Trước đó, công an đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề số lượng lớn tại TT Phước An, thu 5 ĐTDĐ là vật chứng để phạm tội và hơn 400 triệu đồng. 4. Vợ gọi điện cho chồng đến công ty truy sát đồng nghiệp. Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Mỹ Tho vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Cao Phi Long, trú Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Duy Khánh, trú thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang về hành vi cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn từ trước, vợ của Cao Phi Long đã xảy ra xô xát với nữ đồng nghiệp tại một công ty thủy sản trong khu công nghiệp Mỹ Tho nên đã gọi điện cho Long đến đánh. Long gọi Khánh đến và sử dụng hung khí xông vào trụ sở của công ty chém chị Lan gây thương tích 26%. 5. 36 đối tượng say sưa đá gà ăn tiền: Ngày 24/10, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt xóa thành công một tụ điểm cờ bạc dưới hình đá gà ăn tiền tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó, lực lượng công an đã triệt phá sới gà ăn tiền tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, bắt giữ 36 đối tượng. Tang vật thu giữ trên người các đối tượng và tại hiện trường gồm: 4 con gà đá, 1 cây cân, 1 tấm kính, 4 hột xí ngầu, 42 xe mô tô, 36 điện thoại di động cùng số tiền gần 40 triệu đồng. 6. Giở trò dâm ô với nữ sinh, bị người dân tóm gọn. Ngày 24/10, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đang tạm giữ hình sự nghi can Lương Thanh Tùng (SN 1983, trú ở thôn Thành Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn) để điều tra và xử lý về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, tối 23/10, nữ sinh Trường THCS Hoài Sơn đang đi xe đạp trên đường giao thông nông thôn từ trường học về nhà, Tùng điều khiển xe máy áp sát và giở trò dâm ô, sau đó bị người dân bắt gọn rồi dẫn giải đến cơ quan công an. 7. 17 người tổ chức tiệc ma túy trong quán karaoke. Ngày 24/10, Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Đức (24 tuổi, ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 thanh niên khác sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 23/10, kiểm tra phòng hát karaoke tại khách sạn Thành Nhã, cảnh sát phát hiện 17 thanh niên, trong đó có 10 người dương tính với ma túy. 8. Trộm đột nhập UBND huyện cạy cửa hẳn 3 phòng ban. Ngày 24/10, công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang trong quá trình điều tra vụ kẻ trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn. Trước đó, tối ngày 20/10, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn cạy cửa vào 3 phòng gồm: phòng nông nghiệp, phòng kế toán và văn phòng HĐND-UBND huyện, lấy đi hàng chục triệu đồng. Ảnh: Báo PLVN 9. Một doanh nhân đuối nước tử vong. Ngày 24/10, lực lượng chức năng TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông đuối nước dưới hồ công viên thành phố mới Bình Dương, thuộc phường Hòa Phú. Trước đó, trưa cùng ngày, anh N.T.T. (41 tuổi, ngụ Bình Dương) – một doanh nhân có tiếng đi cùng cháu ra khu vực hồ công viên thành phố mới Bình Dương để chơi cano điều khiển từ xa. Tuy nhiên, cano chạy giữa hồ thì mất tín hiệu, anh T. Bơi ra lấy cano thì bị đuối nước. Thi thể anh T. đã được vớt đưa vào bờ. Ảnh: Tiền Phong >>> Mời độc giả xem thêm video Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác. Nguồn: THDT

