Tin nóng ngày 19/9: Mâu thuẫn lúc ăn cơm, con trai đánh bố tử vong

Mâu thuẫn lúc ăn cơm, con trai tâm thần sát hại bố: Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tạm giữ Ân Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi giết bố đẻ. Tối 18/9, Ân Văn Hiền đã dùng búa đánh chết bố là Ân Văn Bảo (SN 1960) trong lúc ăn cơm. Hỗn chiến ở Thái Nguyên, 3 người thương vong: Hai nhóm thanh niên đi đường xảy ra xô xát. Hậu quả, Nông Đại Cả bị đâm 1 nhát vào phần ngực trái, chết tại chỗ; Nông Thế Anh bị đâm vào tay; Nông Quang Sáng bị đâm vào sườn trái, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và tạm giữ Phùng Văn Huy, đồng thời triệu tập những người có liên quan khác để làm rõ vụ việc. Đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh có 3 đời chồng, nhiều lần mang thai ảo: Quá trình điều tra vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, các điều tra viên cũng ngỡ ngàng bởi cuộc sống phức tạp và bí ẩn của nữ đối tượng có nhiều chồng, nhiều lần nói mang thai nhưng không xác minh được tung tích những đứa trẻ. Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu tràn: Sau gần một ngày đêm tích cực tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng Công an phối hợp các lực lượng chức năng khác đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị N., bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu tràn tại Km 48 thuộc địa phận xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Mẹ ôm con trai 1 tuổi nhảy sông Đồng Nai: Sáng 19/9, chị P.T.C (25 tuổi) ôm theo con trai (1 tuổi) đi ngang qua ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), rồi bất ngờ nhảy xuống sông Đồng Nai. Người dân cùng lực lượng chức năng vớt hai mẹ con chị C. đưa lên bờ. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, còn chị C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thiếu nữ quê Hải Phòng mất tích nhiều ngày đã gọi điện về nhà: Ngày 19/9, anh Phạm Văn Vương (38 tuổi, trú xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết con gái anh là Phạm Thị P.A., 15 tuổi đã gọi điện về nhà sau hơn 3 ngày mất liên lạc. Theo anh Vương, P.A. vào nhà bà ngoại ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhưng không thông báo vì sợ bố mẹ không đồng ý. Nữ giám đốc vay 90 tỷ đồng, bị dọa tạt axít: Ngày 19/9, Công an TP.HCM đã mời bà B.M.X. - Giám đốc của một công ty xuất khẩu lên làm việc để làm rõ vụ bà này bị doạ tạt axít, nhà bị tạt sơn và mắm tôm khi vay tiền lãi suất cao. Cụ thể, bà X. có vay gần 90 tỷ đồng của 38 người với lãi suất từ 25% đến hơn 40% để làm ăn kinh doanh. Bà X. đã trả được 63 tỷ đồng. Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bật khóc xin lỗi mẹ: Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) trình bày: “Cuối đời ở tuổi xế chiều dính vào vòng lao lý. Đó là cú sốc rất nặng và trải nghiệm vô cùng nghiệt ngã, cay đắng... ...Tôi không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho hoàn cảnh… không chủ tâm làm việc xấu, không có động cơ trục lợi. Tôi xin chịu sự phán xét và tin vào pháp luật. Cho phép tôi được xin lỗi mẹ. Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi, bây giờ giống như ngọn đèn sắp tắt”. Video: Ông Nguyễn Thành Tài nói lời sau cùng.

