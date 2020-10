Tìm thấy cô giáo mầm non xinh đẹp ở Nghệ An mất tích sau 4 ngày

Ngày 2/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày cô giáo Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, giáo viên một trường mầm non ở xã Tiến Thủy) bị mất tích 4 ngày trước đã được tìm thấy và đưa về nhà an toàn. Theo thông tin ban đầu, cô giáo Nguyễn Tú Anh đã được tìm thấy tại thành phố Vinh, cách nhà khoảng 60km. Khoảng 2h sáng 2/10, cô giáo Tú Anh đã được đưa về nhà an toàn. Hiện sức khỏe của cô giáo này đang trong tình trạng mệt mỏi nên công an chưa đến làm việc được. Cơ quan công an sẽ đến làm việc để tìm hiểu lý do, nguyên nhân cô giáo mầm non mất liên lạc mấy ngày qua với gia đình. Về phía gia đình, ông Nguyễn Văn Sáng (bố cô giáo Tú Anh) cho biết, con gái ông đã về nhà lúc 2h sáng 2/10. Ông Sáng xin không chia sẻ gì thêm về vụ việc con gái ông mất tích mấy ngày qua. Trước đó, vụ cô giáo mầm non mất tích xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/9, chị Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, giáo viên trường mầm non ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) bất ngờ mất tích khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, không thấy chị Tú Anh về nên gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không được. Gia đình đã đến nhà người thân, bạn bè của chị Tú Anh để tìm nhưng vẫn không có kết quả. Nghi ngờ có chuyện không hay, gia đình đã lên Công an xã Tiến Thủy để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được trình báo, Công an xã Tiến Thủy đã báo lên công an huyện Quỳnh Lưu đồng thời phát thông báo và dùng các biện pháp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Hiện vụ cô giáo mầm non mất tích đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nữ xinh bắc ninh 17 tuổi mất tích: đã tìm thấy xác. Nguồn: 2News TV.

