TikTok Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo: Nhan nhản clip “bẩn”...xử sao?

TikTok Nờ Ô Nô bị xử phạt do đăng clip phản cảm: Mới đây, Thanh tra Sở TT&TT TP HCM vừa xử phạt ông P.Đ.T (chủ kênh TikTok “Nờ Ô Nô”) 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”. Trước đó, TikTok cũng đã khóa tài khoản Nờ Ô Nô với hơn 600.000 lượt theo dõi. TikToker Nờ Ô Nô đã đăng tải loạt video có nội dung không tôn trọng người già neo đơn gây bức xúc "Người nghèo ăn gì mình cho ăn đó". Trong đoạn clip, T dùng từ ngữ phản cảm khi đi làm từ thiện như: "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"; "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn"; "Chúc bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu"...Thái độ thiếu tôn trọng, lời nói miệt thị người nghèo của TikToker Nờ Ô Nô ngay lập tức khiến dư luận bức xúc, phản ứng. Tiktok chê người miền Trung bị xử phạt 10 triệu đồng: Tháng 8/2022, PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng) đã xử phạt chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh (tên gọi khác "hoangminhkhumbeo", 23 tuổi, thường trú TP Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) do nói xấu người miền Trung gây "dậy sóng" dư luận vừa qua với mức phạt 10 triệu đồng. Đầu tháng 8/2022, dư luận phẫn nộ khi TikTok Hoàng Minh đăng video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung?" thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Trong video này, ngoài các nhân vật khác, chính Hoàng Minh trực tiếp nói "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước… nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại…". Nhan nhản clip, bẩn, độc hại: Thời gian qua, không khó để thấy nhiều tài khoản đăng tải những nội dung xấu, độc hại trên nền tảng TikTok. Nhan nhản những video khoe thân, gợi dục, bạo lực, nhảm nhí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây sốc xuất hiện khiến nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ. Tuy nhiên đến nay tình trạng này chưa được xử lý triệt để dù nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nội dung họ đưa ra sẽ tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với xã hội. Những thông tin cổ suý cho những hành vi thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục có thể tác động tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Do đó, cần bị xã hội tẩy chay, xử lý bằng những chế tài pháp luật. Trong xã hội hiện đại, các bậc phụ huynh thường cuốn vào công việc, ít có thời gian giáo dục, quan tâm, chăm sóc con cái. Trong khi đó các bạn trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, hay theo dõi những người nổi tiếng và học theo, làm theo. Bởi vậy với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà không có chuẩn mực đạo đức hoặc vì muốn có nhiều lượt tương tác nên đã làm các video rẻ tiền, các nội dung xấu, độc, dị, lạ, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức thuần phong mỹ tục để câu view. Để môi trường mạng được trong sạch, bớt rác, mỗi người dân phải có ý thức trong việc sử dụng, đưa các thông tin trên mạng xã hội. Dưới góc độ pháp lý thì mọi hành vi, hoạt động trên mạng xã hội đều có sự quản lý bởi pháp luật, những người đưa thông tin không phù hợp với pháp luật thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dưới góc độ dư luận xã hội, những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục cần được lên án và tẩy chay. Nếu người sử dụng mạng xã hội dùng các chiêu trò bẩn, xả rác lên mạng xã hội để được nổi tiếng cũng rất dễ bị tẩy chay và có thể sẽ có kết cục là các chế tài của pháp luật giống như một số giang hồ mạng hoặc những người sống ảo đã phải trả giá trong thời gian gần đây. Trao đổi với báo chí, chuyên gia xã hội, PGS. TS Lưu Hồng Minh cho rằng, TikTok phải đưa ra quy định, xóa hay chặn hết những video chứa nội dung độc hại, bên cạnh đó cơ quan có thẩm quyền cũng nên có quy định về việc kiểm soát và siết chặt nội dung trên nền tảng số để tạo nên môi trường vui chơi lành mạnh. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT đưa ra ý kiến khi trao đổi với báo chí: “Việc các nhãn quảng cáo không book các kênh có nội dung bẩn, câu view trên không gian mạng. Đồng thời cộng đồng mạng có các chính kiến, thái độ mạnh mẽ với các hành vi lệch chuẩn, bên cạnh các quy tắc cứng của pháp luật, những hành động này sẽ tạo cho không gian mạng trở nên lành mạnh hơn. Bởi khi không có quảng cáo và bị tẩy chay bởi người dùng, lúc đó sẽ đẩy lùi được các nội dung “bẩn” câu view, câu like.. trên không gian mạng hiện nay”. >>> Mời độc giả xem thêm video TikTok "bẩn" đang bủa vây giới trẻ. Nguồn: Truyền hình Quốc hội

