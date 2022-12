Thừa Thiên- Huế: Mưa lũ khiến 1 người mất tích, QL 1A bị ngập sâu

Theo Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên- Huế, trong sáng 2/12, trên địa bàn đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa một số nơi như Lộc Trì 43.8mm, Hương Nguyên 71.4mm, A Lưới 106mm, Huế 32mm, Bạch Mã 166.2mm, Cổ Bi 100.6mm. Hậu quả mưa lớn đã khiến cho đoạn QL1A qua thôn Cao Đôi Xã, xã Lộc Trì bị ngập khoảng 50cm, kéo dài gần 200m. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lực lượng CSGT đã có mặt để tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện. Hiện tại, lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện như ô tô dưới 7 chỗ ngồi và xe máy ngừng lưu thông qua đoạn đường bị ngập. Theo lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế triển khai phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị ngập. Chiều 2/12, ông Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc cho biết, từ trưa tới chiều hôm nay, nước lũ dâng cao khiến hơn 1.000 hộ dân ở địa phương bị ngập. Ở các tuyến đường trong xã, nước ngập khoảng 60-70cm, nhiều nhà dân nước đã tràn vào nhà khoảng 20cm và có xu hướng tiếp tục dâng lên. Mưa lớn tại vùng núi Bạch Mã khiến nước đổ về, đồng thời hiện nay trên địa bàn mưa đang rất to, nguy cơ lũ sẽ tiếp tục lên trong đêm. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nước lũ dâng cao sẽ tiến hành di dời dân tại chỗ, những nhà thấp đến những nhà cao hơn để trú ngụ. Chiều 2/12, trả lời PV, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, tìm kiếm 1 người dân bị lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người dân mất tích.Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10 cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có 1 người dân điều khiển xe máy đi qua cánh đồng Bầu Lát (đường liên thôn, thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc) thì bị nước lũ cuốn mất tích. Theo ông Mẫn, danh tính của người mất tích đang được lực lượng chức năng xác minh, nhưng qua thông tin ban đầu, có thể người mất tích nói trên ở xã Lộc Trì. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đang phối hợp lực lượng Ban CHQS huyện Phú Lộc tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Dự báo những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 85-95%. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối và nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Chủ tịch xã tử vong vì nhiễm vi khuẩn trong mưa lũ (Nguồn: THĐT)

