Thủ đoạn tàn ác của thầy cúng giết con nhang cướp bạc

Theo hồ sư vụ án, khoảng 10h ngày 11/10/2021, trên đường đi làm nương, anh Chảo A Quẩy (SN 1985, trú tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu), phát hiện một xác chết tại khu rừng tái sinh thuộc bản Sòng Bảng, xã Tả Phìn. Phát hiện nạn nhân là bà Chéo Mỹ N., người cùng xã, anh Quẩy vội băng rừng về báo chính quyền xã. Ngay lập tức, thông tin về cái chết bất thường giữa rừng vắng của bà N. được chuyển đến Công an huyện Sìn Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Giao Thông) Khu vực xảy ra vụ án thuộc địa bàn xã Tả Phìn, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, lâu nay vốn yên bình. Thông tin về vụ án mạng giữa rừng khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Vì vậy, để nhanh chóng phá án, trấn an dư luận, các điều tra viên kỳ cựu và lực lượng kỹ thuật hình sự nhiều kinh nghiệm nhất được cử đến hiện trường... (Ảnh minh họa, nguồn ảnh, Báo Dân Tộc và Pháp Triển) Nơi xảy ra vụ án là khu rừng tái sinh thuộc bản Sòng Bảng, xã Tả Phìn, đường đi lại rất khó khăn. Từ trung tâm xã Tả Phìn vào khu vực xảy ra vụ án chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là bà Chéo Mỹ N. (SN 1972), trú tại bản Seng Láng, xã Tả Phìn. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chiếc gùi nhựa màu xanh, một mảnh nilon màu trắng, đôi dép nhựa, chiếc kẹp tóc và mẩu đầu lọc thuốc lá. (Ảnh: Công an TP HCM) Khám nghiệm tử thi cho thấy, bên ngoài cơ thể nạn nhân không có dấu hiện tổn thương do tác động của ngoại lực. Phẫu thuật tử thi thấy bên trong dạ dày có thức ăn chưa nhuyễn cùng nhiều mảnh nhỏ lá cây màu xanh và dịch màu vàng, xanh. Điều tra viên nhận định, nguyên nhân chết của nạn nhân có dấu hiệu bị ngộ độc. Kết quả giám định của Viện Pháp y Quốc gia kết luận trong máu và phủ tạng có thành phần Alcaloid là thành phần độc tố có trong lá ngón... (Ảnh: Công Luận) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức rà soát, dựng lại các mối quan hệ và mâu thuẫn của nạn nhân Chéo Mỹ N.. Qua khai thác người thân, các trinh sát nhận được một số thông tin khá quan trọng. Trước đó, nạn nhân có liên hệ với nhiều người quen vay tiền mặt và mượn vàng, bạc có trị giá khoảng trên 200 triệu đồng để mang đi thuê thầy mo làm lý (làm lễ cúng). Ngay sau khi phát hiện bà N. tử vong trong rừng, gia đình cùng các lực lượng chức năng đã truy tìm số tài sản này nhưng chúng đã “không cánh mà bay”. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Vietnamnet) Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phối hợp với các thông tin thu thập được từ các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an xác định đây là vụ án “giết người, cướp tài sản”. Qua rà soát, sàng lọc, xác minh các mối quan hệ của bà N. và những chứng cứ thu thập được, đến ngày 12/10, một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Ban chuyên án đã dựng được đối tượng nghi vấn. Đó là Triệu Vạn Phúc (SN 1981, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu). Phúc hành nghề thầy mo nên hay đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao ở địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Ngay trong ngày, Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập Triệu Vạn Phúc để xác minh, đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Phúc luôn thể hiện thái độ quanh co, phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện Sìn Hồ trước, trong thời gian xảy ra vụ án và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Khi các thông tin Phúc đưa ra đều được chứng minh là sai sự thật thì hắn bất ngờ thay đổi lời khai. Từ việc phủ nhận, Phúc thừa nhận có liên quan đến cái chết của nạn nhân N. Hắn khai, bản thân chỉ là người mối lái để nạn nhân gặp một thầy cúng khác… Phúc nói, do biết bà N. có nhu cầu thuê thầy cúng để giải quyết mâu thuẫn về đất đai, hắn đã giới thiệu cho nạn nhân gặp thầy cúng tên là L. Thầy cúng này nhà cũng ở Lai Châu, “có tiếng” trong việc cúng “xấu”, sẽ giúp bà N. cúng hại người có mâu thuẫn đất nương rẫy. Phúc còn khai rằng, vào thời điểm xảy ra vụ án, thầy cúng L. đi cùng hai thanh niên. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Yên Bái) Khi được triệu tập về cơ quan công an, thầy mo L. tỏ ra rất hoang mang, lo lắng và một mực khẳng định mình bị oan. Trái ngược với thái độ ấy, Phúc vẫn tỏ ra bình thản. Hắn còn “động viên” thầy cúng L. rằng “dám làm thì phải dám chịu”, đã giết người thì phải có gan nhận tội. Theo dõi đối tượng Triệu Vạn Phúc và người có liên quan, các thành viên Ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường. Các điều tra viên đã tỉ mỉ dựng lại lời khai của thầy mo L. và chứng minh anh ta vô tội… Đồng thời “vén màn kịch” vụng về của gã thầy cúng gian tham, tàn ác. Triệu Vạn Phúc đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Triệu Vạn Phúc làm thầy cúng có thâm niên và là người có uy tín trong đồng bào người Dao ở các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Theo phong tục tập quán, người Dao một năm phải cúng giải hạn một đôi lần. Họ sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí lớn để thực hiện các nghi lễ tâm linh… Theo lời khai của Phúc, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, con trai của Phúc có bệnh phải đi viện nên hắn ta rơi vào cảnh nợ nần. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Điện Biên) Khi biết thông tin bà Chéo Mỹ N. là người có điều kiện kinh tế, cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương, Phúc nảy sinh ý định lừa nạn nhân gom tài sản để làm lễ, sau đó giết để chiếm đoạt. Để thực hiện kế hoạch, Triệu Vạn Phúc đã yêu cầu bà N. chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm: 12 cân bạc, 3,6 gram vàng, 36 triệu đồng, 3 gói gạo, 3 chiếc bùa và một số vật dụng khác. Để có số tiền “làm lý”, bà N. đã vay mượn của rất nhiều người, trong đó có những đồ đạc là kỷ vật của người Dao thường dùng để trong nhà. Đó là những món trang sức được tặng vào các sự kiện lớn của gia đình như cưới hỏi… không được phép mang bán. (Ảnh minh họa) Sau khi chuẩn bị được lễ vật, ngày 6/10, bà Nải đã gặp Triệu Vạn Phúc và đưa cho hắn số tiền 22 triệu đồng. Phúc nói với nạn nhân là không được kể với ai, nếu không việc cúng sẽ mất thiêng… Sau đó, Phúc trở về lên rừng tìm lá ngón mang về nấu lấy nước cho vào chai nhựa. Đến ngày 10/10, Triệu Vạn Phúc mang theo chai nước lá ngón và hẹn bà N. lên khu rừng tái sinh thuộc xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ cúng giải quyết mâu thuẫn cho bà N.. Trong quá trình làm lễ, Phúc đưa cho bà N. uống chai nước nấu lá ngón để đầu độc. (Ảnh minh họa) Không chút nghi ngờ, bà N. đã uống chai nước lá ngón, sau đó ngã xuống bất tỉnh. Khi kiểm tra thấy bà N. đã chết, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của bà mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình. Ban chuyên án đã thu giữ tất cả những tài sản mà Phúc chiếm đoạt của nạn nhân gồm 16,2kg bạc và 8 chỉ vàng là tài sản đối tượng cướp của nạn nhân… Ngày 23/9/2022, tại trụ sở UBND xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Triệu Vạn Phúc 2 năm tù về tội vu khống, 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng khung hình phạt là tử hình.

Ban chuyên án đã thu giữ tất cả những tài sản mà Phúc chiếm đoạt của nạn nhân gồm 16,2kg bạc và 8 chỉ vàng là tài sản đối tượng cướp của nạn nhân … Ngày 23/9/2022, tại trụ sở UBND xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Triệu Vạn Phúc 2 năm tù về tội vu khống, 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng khung hình phạt là tử hình.