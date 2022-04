Thủ đoạn điều hành đường dây mại dâm Sugar Baby của nữ sinh viên đại học

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM đã phá đường dây mua bán dâm dưới hình thức Sugar Baby - Sugar Daddy do Vũ Nguyễn Nhật Vy (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Phú) – nữ sinh viên một trường đại học đứng ra tổ chức môi giới với số tiền mua bán dâm lên đến hàng chục triệu đồng một lần. Đường dây mại dâm trên được cảnh sát phát hiện khi kiểm kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn Quận 1 và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong số 3 gái bán dâm có cả người đẹp N.C.V (SN 1997, quê Long An) đang làm MC và người mẫu quảng cáo sản phẩm trên địa bàn thành phố. Các đối tượng khai nhận do Vy là người đứng ra môi giới cho các cặp đôi bán dâm. Quá trình điều tra cho thấy, Vy đang là sinh viên năm 1, trường Đại học có trụ sở tại quận Tân Bình. Gia đình Vy thuộc diện khó khăn, sống tại nhà thuê ở quận Tân Phú. Tháng 11/2021, Vy lên mạng tìm đọc thông tin, cách thức hoạt động của các đường dây mua bán dâm từng bị bắt. Sau đó học hỏi, Vy tự lập những nhóm kín trên Zalo và Telegram để tuyển chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức Sugar Baby - Sugar Daddy trên địa bàn TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Những nhóm này gồm: “Mỹ Phẩm 2”, “SaiGon”, “Group thông tin HN” “Group the 2M”, “Group PGA VIP” và môi giới bán dâm dưới hình thức sugar baby - sugar daddy. Các “nhóm” này của Vy có khoảng hơn 1.500 thành viên tham gia, trong đó có cả nhiều hot girl, người mẫu ảnh, MC tham gia. Các “nhóm” này của Vy có khoảng hơn 1.500 thành viên tham gia, Vy đăng tải thông tin các cô gái và rao giá mua bán dâm với nhiều cấp độ (giá từ 3 đến 25 triệu đồng/lần; giá từ 6 đến 50 triệu đồng/đêm; giá từ 15 đến 50 triệu đồng/tháng) khi khách có nhu cầu thì liên hệ Vy, đặt cọc 1 triệu đồng để xem hình ảnh; khi giao dịch thành công, Vy hưởng lợi từ 10 - 20% tiền công môi giới. Khách hàng mà Vy và các cô gái bán dâm nhắm đến là những người nhiều tiền, ham của lạ. Khi khách có nhu cầu tìm gái bán dâm thì liên hệ với Vy qua các tài khoản tại mạng Zalo hay Telegram. Để vào được các nhóm kín trên và biết được thông tin, hình ảnh, số điện thoại của “đào” trước khi chọn lựa và “chốt” thì khách phải chuyển cọc trước 1 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do Vy chỉ định. Phí môi giới Vy lấy tùy theo từng loại “dù”. Để thổi giá, thông tin các cô gái luôn được giới thiệu hoa mỹ, kèm theo các đường link bài, ảnh được các trang mạng PR. Từ đó, giá của các cô gái trong các nhóm của Vy cho mỗi lần "tàu nhanh" có thể lên đến 25 triệu đồng; nếu qua đêm là 50 triệu đồng; khách có nhu cầu sex tour thì 10-25 triệu đồng/ngày. Đáng chú ý, Vy còn tham gia vào các nhóm như: “Chị em sương sương”, “my nơ”, “sub Sài Gòn”, “nàng yêu”, “girl xinh SG” (tất cả có khoảng 10.000 thành viên) để tuyển chọn gái bán dâm. Vy thỏa thuận tiền công môi giới với khách như sau: 500.000 đồng cho một lần mua bán dâm; một triệu đồng cho một đêm mua bán dâm; 2 triệu đồng/tháng cho khách có nhu cầu quan hệ lâu dài cùng một người; 1,5-2 triệu đồng/ngày cho khách muốn dẫn người bán dâm cùng đi du lịch. Khi các giao dịch thành công, Nhật Vy cắt hoa hồng của gái bán dâm từ 10-20%. Theo cảnh sát, từ việc môi giới cho nhiều cặp đôi mua bán dâm, Vy thu lời bất chính số tiền lớn lên đến 200 triệu đồng như lời “tú bà” này khai nhận và lột xác trở thành người thích ăn diện, mua sắm xe và thường xuyên check-in tại các địa điểm sang trọng. (Ảnh minh họa) Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem thêm video Đường dây bán dâm ‘sugar baby- sugar daddy’ có MC tham gia, phí bao đến 50 triệu/tháng. Nguồn: ANTV

