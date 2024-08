Thiết bị bay không người lái giữa cánh đồng và bí mật trong trang trại

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, tại khu vực cánh đồng phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, tinh Bắc Ninh) thường xuyên xuất hiện các thiết bị bay không người lái vào ban đêm. Điều đáng nghi là những thiết bị này dường như vô chủ vì không ai biết người điều khiển chúng là ai. Những chiếc flycam này bay từ một địa điểm không xác định với tầm cao không theo một "sơ đồ" nào, cứ lượn lờ phía xa cánh đồng vài phút rồi quay về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi xác minh về hiện tượng này, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đây có thể là một "chiêu" mới mà nhóm tội phạm ma túy sử dụng để mua bán loại chất cấm này. Nhiều tổ trinh sát được cử xuống địa bàn nhằm nắm tình hình, trong đó, quan trọng nhất là phải xác định được điểm xuất phát và điểm đến của những chiếc flycam đó. Cả một khu vực đồng ruộng rộng lớn, những thiết bị bay không người lái được chủ nhân dán kín đèn tín hiệu cứ thế "lầm lũi" bay lẫn vào bóng đêm. Có những lúc, các trinh sát "lần" tới địa điểm flycam hạ cánh thì thiết bị đó đã quay về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công tác trinh sát kèm những tài liệu thu thập được đã giúp công an khẳng định, chắc chắn đây là hình thức mua bán ma túy mới. Rất nhiều phương án được đặt ra, trong đó có lúc công an định bắn hạ, thu giữ những thiết bị bay này. Tuy nhiên, nếu làm như thế sẽ chỉ bắt được "phần ngọn", không giải quyết triệt để cả ổ nhóm. Cách thức mới này cũng gây ra một khó khăn khác đó là người mua ma túy không biết mặt người bán "hàng". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong thời gian này, hàng chục trinh sát được bố trí trên những con đường làng chạy quanh cánh đồng ở Đình Bảng. Cứ tối đến, các anh phải căng mắt để theo dõi sự xuất hiện của thiết bị flycam. Mỗi chiếc flycam đều bay ở tầm cao, "nép" theo những tán cây rậm rạp để giấu mình. Khi phát hiện, các trinh sát thường sẽ phải chạy bộ để đeo bám, rất nhiều lần các anh bị mất dấu vì gặp chướng ngại vật khi băng qua cánh đồng. Cũng thời điểm này, công tác rà soát ở thực địa đã cho một thông tin quan trọng: gần khu vực hay xuất hiện các thiết bị bay không người lái có một trang trại rộng hàng nghìn mét vuông vừa được mua lại. Khu trang trại này là của vợ chồng Đỗ Quang Vinh (SN 1982) và vợ Nguyễn Thị Hằng, cùng trú tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ, trước đây Công an TP Từ Sơn đã từng triệt xóa một tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ người thân của vợ chồng Vinh. Bản thân Vinh cũng có nhiều biểu hiện nghi ngờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Vinh cùng vợ vừa mua lại một trang trại rộng chừng 3000 mét vuông. Trang trại này bề ngoài rất bình thường nhưng bên trong lại im lìm, ít có các hoạt động nông nghiệp. Rào chắn kín kẽ kèm cả đàn chó dữ được nuôi để trông nom khiến trang trại của vợ chồng Vinh đặc biệt đáng ngờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vinh và vợ sống tại một căn nhà tầng, cách khu trang trại vài cây số. Phía tầng 1, vợ chồng Vinh mở cửa hàng buôn bán thuốc tây, thế nhưng dường như chẳng có mấy lợi nhuận. Các trinh sát phát hiện, Vinh hay lái ô tô ra khỏi nhà vào khoảng sau 22h đêm. Anh ta đi chậm, thi thoảng dừng lại để quan sát. Sau tầm 15 phút sẽ tới khu trang trại. Đúng như dự đoán, khi giám sát trang trại của vợ chồng Vinh, Công an Bắc Ninh xác nhận những chiếc flycam xuất phát từ nơi này. (Thiết bị bay vận chuyển ma túy (ảnh tư liệu) Phương án đột kích nhằm tóm gọn cả người mua lẫn kẻ bán được lên kịch bản. Khoảng 23h đêm 30/5, các tổ công tác của Công an TP Từ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt áp sát 2 địa điểm gồm khu trang trại của vợ chồng Vinh và nơi các con nghiện chờ mua ma túy. Công an bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có hành vi mua ma túy thông qua flycam của Vinh là Nguyễn Bá Hùng (33 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Lương Bằng (24 tuổi, trú tại Hà Giang), thu giữ 1.6g ma túy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại trang trại, công an khống chế thành công Vinh cùng vợ. Khám xét tại chỗ thu giữ hơn 190g ma túy tổng hợp, các gói chia, nhiều bộ thiết bị bay không người lái cùng 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận khi các con nghiện gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400-500m, rồi điều khiển flycam có buộc dây dài khoảng 15m vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng. Mặc dù đã rất lưu manh và tinh vi, nhưng hành vi phạm pháp của Vinh và vợ cũng không thể qua mặt được lực lượng công an. (Vinh bị bắt giữ cùng tang vật) >>> Xem thêm video: Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, tại khu vực cánh đồng phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, tinh Bắc Ninh) thường xuyên xuất hiện các thiết bị bay không người lái vào ban đêm. Điều đáng nghi là những thiết bị này dường như vô chủ vì không ai biết người điều khiển chúng là ai. Những chiếc flycam này bay từ một địa điểm không xác định với tầm cao không theo một "sơ đồ" nào, cứ lượn lờ phía xa cánh đồng vài phút rồi quay về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi xác minh về hiện tượng này, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đây có thể là một "chiêu" mới mà nhóm tội phạm ma túy sử dụng để mua bán loại chất cấm này. Nhiều tổ trinh sát được cử xuống địa bàn nhằm nắm tình hình, trong đó, quan trọng nhất là phải xác định được điểm xuất phát và điểm đến của những chiếc flycam đó. Cả một khu vực đồng ruộng rộng lớn, những thiết bị bay không người lái được chủ nhân dán kín đèn tín hiệu cứ thế "lầm lũi" bay lẫn vào bóng đêm. Có những lúc, các trinh sát "lần" tới địa điểm flycam hạ cánh thì thiết bị đó đã quay về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công tác trinh sát kèm những tài liệu thu thập được đã giúp công an khẳng định, chắc chắn đây là hình thức mua bán ma túy mới. Rất nhiều phương án được đặt ra, trong đó có lúc công an định bắn hạ, thu giữ những thiết bị bay này. Tuy nhiên, nếu làm như thế sẽ chỉ bắt được "phần ngọn", không giải quyết triệt để cả ổ nhóm. Cách thức mới này cũng gây ra một khó khăn khác đó là người mua ma túy không biết mặt người bán "hàng". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong thời gian này, hàng chục trinh sát được bố trí trên những con đường làng chạy quanh cánh đồng ở Đình Bảng. Cứ tối đến, các anh phải căng mắt để theo dõi sự xuất hiện của thiết bị flycam. Mỗi chiếc flycam đều bay ở tầm cao, "nép" theo những tán cây rậm rạp để giấu mình. Khi phát hiện, các trinh sát thường sẽ phải chạy bộ để đeo bám, rất nhiều lần các anh bị mất dấu vì gặp chướng ngại vật khi băng qua cánh đồng. Cũng thời điểm này, công tác rà soát ở thực địa đã cho một thông tin quan trọng: gần khu vực hay xuất hiện các thiết bị bay không người lái có một trang trại rộng hàng nghìn mét vuông vừa được mua lại. Khu trang trại này là của vợ chồng Đỗ Quang Vinh (SN 1982) và vợ Nguyễn Thị Hằng, cùng trú tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ, trước đây Công an TP Từ Sơn đã từng triệt xóa một tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ người thân của vợ chồng Vinh. Bản thân Vinh cũng có nhiều biểu hiện nghi ngờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Vinh cùng vợ vừa mua lại một trang trại rộng chừng 3000 mét vuông. Trang trại này bề ngoài rất bình thường nhưng bên trong lại im lìm, ít có các hoạt động nông nghiệp. Rào chắn kín kẽ kèm cả đàn chó dữ được nuôi để trông nom khiến trang trại của vợ chồng Vinh đặc biệt đáng ngờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vinh và vợ sống tại một căn nhà tầng, cách khu trang trại vài cây số. Phía tầng 1, vợ chồng Vinh mở cửa hàng buôn bán thuốc tây, thế nhưng dường như chẳng có mấy lợi nhuận. Các trinh sát phát hiện, Vinh hay lái ô tô ra khỏi nhà vào khoảng sau 22h đêm. Anh ta đi chậm, thi thoảng dừng lại để quan sát. Sau tầm 15 phút sẽ tới khu trang trại. Đúng như dự đoán, khi giám sát trang trại của vợ chồng Vinh, Công an Bắc Ninh xác nhận những chiếc flycam xuất phát từ nơi này. (Thiết bị bay vận chuyển ma túy (ảnh tư liệu) Phương án đột kích nhằm tóm gọn cả người mua lẫn kẻ bán được lên kịch bản. Khoảng 23h đêm 30/5, các tổ công tác của Công an TP Từ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt áp sát 2 địa điểm gồm khu trang trại của vợ chồng Vinh và nơi các con nghiện chờ mua ma túy. Công an bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có hành vi mua ma túy thông qua flycam của Vinh là Nguyễn Bá Hùng (33 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Lương Bằng (24 tuổi, trú tại Hà Giang), thu giữ 1.6g ma túy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại trang trại, công an khống chế thành công Vinh cùng vợ. Khám xét tại chỗ thu giữ hơn 190g ma túy tổng hợp, các gói chia, nhiều bộ thiết bị bay không người lái cùng 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận khi các con nghiện gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400-500m, rồi điều khiển flycam có buộc dây dài khoảng 15m vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng. Mặc dù đã rất lưu manh và tinh vi, nhưng hành vi phạm pháp của Vinh và vợ cũng không thể qua mặt được lực lượng công an. ( Vinh bị bắt giữ cùng tang vật) >>> Xem thêm video: Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm.