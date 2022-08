“Thiên đường sung sướng” Quất Lâm tiếp tục bị phá dỡ

Ngày 22/8, chính quyền thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) tiếp tục triển khai kế hoạch, lộ trình của UBND huyện về việc giải tỏa ki-ốt của các hộ kinh doanh sau khi hết hạn thuê đất tại khu vực ven bãi biển Quất Lâm. Trước đó, chính quyền địa phương đã thực hiện giải tỏa 53/113 ki-ốt kinh doanh một số dịch vụ tại đây sau khi đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ các công trình trên đất, hoàn trả lại mặt bằng sau khi hết hạn thuê đất. “Trong sáng nay, các lực lượng phối hợp đã giải tỏa được 5 trong số 60 ki-ốt còn lại, phấn đấu hết tháng 8/2022 sẽ giải tỏa toàn bộ để có diện tích phục vụ việc trồng cây chắn sóng, xây dựng công viên theo quy hoạch xây dựng đô thị Quất Lâm đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, ông Cao Thành Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Giao Thủy thông tin với báo chí. Việc chính quyền thị trấn Quất Lâm thực hiện việc giải tỏa các ki-ốt nằm ven biển thuộc Khu du lịch Quất Lâm nằm trong kế hoạch, lộ trình của chính quyền tỉnh Nam Định, hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh “một Quất Lâm không mại dâm”. Thực hiện mục tiêu này, vào ngày 29/6/2021, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị quy mô lớn, triển khai thực hiện “Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm”. Khi đó, theo thống kê ở khu du lịch này có 113 ki-ốt giáp kè biển, 8 khách sạn. Trong số này, nhiều cơ sở kinh doanh một số dịch vụ “nhạy cảm” như xông hơi, massage, karaoke… Tại Hội nghị tổ chức ngày 29/6/2021 của Công an tỉnh Nam Định, chính quyền địa phương thừa nhận kể từ khi được thành lập (năm 1997) đến nay, tệ nạn mại dâm diễn ra phổ biến, công khai, phức tạp tại Khu du lịch Quất Lâm. “Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại Khu du lịch biển Quất Lâm còn diễn biến phức tạp, gây tiếng “xấu”, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bất bình trong nhân dân”, báo cáo của Công an tỉnh Nam Định khi đó nhận định. Đặt mục tiêu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm tại Quất Lâm, xây dựng hình ảnh Quất Lâm không có mại dâm, Công an tỉnh Nam Định khi đó đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyên đề trên. Thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định, các Sở ngành liên quan, UBND huyện Giao Thủy và UBND thị trấn Quất Lâm đã có nhiều văn bản “qua lại” nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch. Theo quyết định số 2983 ngày 31/12/2015 của UBND Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030, đô thị này được định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, văn minh, hiện đạị, đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình: (Nguồn: THĐT)

