Thi thể trôi sông và tội ác phía sau những giọt nước mắt

Sáng 14/11/2013, như thường lệ, anh H. ra mép sông để đổ vó. Công việc gần xong thì anh bất ngờ nhìn thấy một vật giống như xác người trôi lập lờ bên cạnh đám rác. Anh H chèo thuyền lại gần, nhìn thật kỹ rồi hoảng hốt quay trở lại bờ và thông báo về cho cơ quan chức năng những gì mình chứng kiến. (Ảnh: Giadinh.net) Có mặt tại hiện trường, Công an huyện Phú Bình và Công an tỉnh Thái Nguyên xác định nạn nhân là nam giới, đã tử vong nhiều giờ trước đó. Khi được tìm thấy, thi thể này chỉ mặc một chiếc quần đùi. Tiến hành khám nghiệm phát hiện phần đầu, thân trên của nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím, vết rách do vật sắc gây nên. Công tác giám định cũng cho thấy người đàn ông xấu số này đã tử vong trước khi bị ném xuống sông. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: CAND) Do nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Các điều tra viên nhận định, ngoài việc gấp rút định danh nạn nhân thì phải tìm bằng được hiện trường ban đầu của vụ việc. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Vài giờ sau, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Dương Đình B (trú tại Phú Bình, Thái Nguyên). Qua tìm hiểu, công an được biết anh B trước đây là con nghiện ma túy. Sau thời gian lấy vợ, người đàn ông này đã cai nghiện nhưng vẫn không tu chí làm ăn mà lại đam mê cờ bạc và có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Theo gia đình, anh B đi khỏi nhà được 3 ngày và mang theo số tiền 60 triệu đồng. Thời điểm anh B được phát hiện đã chết, số tiền này không còn. Kết hợp với một loạt thông tin thu thập được, Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu nhận định đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản. Do anh B quan hệ xã hội phức tạp nên lúc này có nhiều thông tin cho rằng anh bị xã hội đen "thanh toán" do mâu thuẫn và nợ nần. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tuy nhiên, khi các trinh sát tiến hành xác minh, phần lớn những mối quan hệ của anh B đều phủ nhận sự liên quan đến cái chết của anh này. Những thông tin về mâu thuẫn cá nhân, nợ nần cờ bạc cũng không có căn cứ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thời điểm này, vợ nạn nhân cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng, đó là thời điểm anh B mất tích, chiếc điện thoại của nạn nhân để ở nhà có nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung "ra sông mà nhận xác chồng mày". Tin nhắn này tưởng như sẽ củng cố thêm những nhận định việc anh B bị "thanh toán", thế nhưng chính các điều tra viên lại bắt đầu nghi ngờ về một sự "dàn dựng" từ chính người vợ của nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet)

Các trinh sát đã nhận được thông tin, bình thường Trương Thị Thưa (SN 1982, trú tại Bắc Sơn, Lạng Sơn) ngủ dậy rất muộn, nhưng sáng 11/11/2013, người đàn bà này lại dậy sớm rồi "hì hục" dọn nhà. Chị ta lau dọn sạch sẽ nhà cửa, lại còn mang rất nhiều chăn, màn đi đốt, cột khói bốc cao qua mái bếp khiến hàng xóm tưởng có cháy. Theo một vài nhân chứng, Thưa chưa bao giờ làm điều này kể từ khi chung sống với anh B. Thêm một chi tiết nữa, anh B là người thường xuyên đi đánh bạc, việc anh này vắng nhà vài ngày là bình thường. Trước đây, Thưa vốn quen với điều đó nên chẳng bao giờ đi tìm. Ấy thế mà sau ngày 11/11, Thưa "hớt hải" gọi điện cho bạn bè, người thân để hỏi xem chồng mình đi đâu. Sáng 14/11, nhận được tin phát hiện thi thể đàn ông ở sông Cầu, Thưa cùng người nhà đến, dù chưa nhìn thấy xác nhưng Thưa đã khóc ầm ĩ và nói đó là chồng mình. Nội dung đoạn tin nhắn nói ra sông nhận xác chồng cũng có gì đó rất "gượng gạo", không hề bình thường. Lúc này, Thưa trở thành nghi can số 1 của vụ án. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, các lời khai khác của nhân chứng, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định nhà anh B chính là hiện trường đầu tiên của vụ án và Thưa là hung thủ. Lệnh bắt đối tượng Thưa được thực hiện sau khi người phụ nữ này chôn cất chồng khiến cả vùng xôn xao. Tại cơ quan điều tra, cuối cùng Thưa cũng phải thừa nhận hành vi sát hại chồng. Theo đó, do chồng nghiện cờ bạc nên Thưa đã phải sống nhiều năm trong uất ức. Mới đây, anh B nói đang nợ số tiền lớn nên bảo Thưa gọi về cho mẹ ở Lạng Sơn bán miếng đất để trả nợ. Đêm 10/11, anh B bắt Thưa mở két sắt đưa tiền, Thưa không nghe thì B lấy thanh kiếm dí vào cổ để ép. Lúc này, bao uất ức đã dồn nén từ lâu bùng phát, Thưa đá ngã anh B rồi tước lấy thanh kiếm và chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.Lúc này, hai con tỉnh dậy hỏi thì Thưa nói bố say, nôn ra tiết canh và bảo các cháu đi ngủ tiếp. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thấy chồng chết, Thưa sợ hãi lau dọn, đốt chăn màn dính máu rồi để xác anh B vào một thùng sắt. Lúc này có khách tới mua thuốc, Thưa nhờ người này khiêng thùng sắt ra xe ô tô. Sáng 11/11, Thưa lái xe về nhà mẹ ở Lạng Sơn và gặp Nguyễn Văn Hồ (30 tuổi). Thưa bảo chồng mình bị giang hồ giết nên nhờ Hồ chôn cất. Sau khi Thưa đi, Hồ sợ hãi đã gọi điện cho mẹ Thưa kể lại mọi việc. Biết chuyện, mẹ Thưa gọi con gái thì Thưa thú nhận đã giết chồng. Sau đó Thưa quay lại Lạng Sơn, cùng Hồ đi về Thái Nguyên, đến khu vực cầu qua sông Cầu, hai đối tượng dừng xe đem xác anh B ra thả xuống sông. Xong việc, Thưa cho Hồ vài triệu đồng. Căn cứ lời khai, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Thưa về hành vi "Giết người" và Hồ về tội "che giấu tội phạm". Với tội ác của mình, Thưa phải nhận mức án tù chung thân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: ĐTHĐT.

