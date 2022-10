Thi thể dưới mương nước hé lộ cái chết oan khuất của cô giáo

Theo hồ sơ vụ án, chiều 16/12/2012, cánh đồng xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, Hải Dương) vắng vẻ người qua lại. Trời mùa đông, những cơn gió phả hơi lạnh cóng lên từng ngọn cỏ úa, phất phơ. Phía mương thủy lợi có vài người vội vã về nhà. Bất chợt, họ khựng lại, bên mép nước có một thứ gì đó giống thi thể người đang nổi lập lờ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VTC News) Thông tin trên lập tức được báo về Công an huyện Ninh Giang và Công an tỉnh Hải Dương. Công an xác định thi thể trên là nữ giới tầm ngoài 40 tuổi, đã chết được nhiều giờ. Khi khám nghiệm tử thi, các giám định viên phát hiện trên cơ thể nạn nhân có tới 13 vết đâm. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Đời sống và Pháp luật) Nạn nhân tử vong nhưng đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, một số đồ trang sức vẫn còn. Công an tìm thấy trong tư trang cá nhân có 3 giấy chứng minh nhân dân của 3 người khác nhau. Một người ở Hải Dương, một người ở Hải Phòng và người kia ở Thái Bình. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Đại Đoàn kết) Ba tổ công tác được cử về 3 địa điểm để xác minh những chứng minh nhân dân này. Các trinh sát đều gặp được chính người có tên trên chứng minh thư. Như vậy, không ai trong số những người này là nạn nhân của vụ án. Một người cho hay chị ta có đưa chứng minh thư cho bạn thân tên Vũ Thị L. (SN 1964, trú tại Văn Giang, Ninh Giang, Hải Dương). Tại xã Văn Giang, các trinh sát xác nhận, người phụ nữ có tên Vũ Thị L là giáo viên dạy cấp 1. Người này đã đi khỏi nhà từ chiều 15/12 cho đến nay chưa về nhà và cũng không ai liên lạc được. Cùng thời điểm này, nhóm khám nghiệm hiện trường phát hiện thêm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Thị L. Qua công tác giám định, nhận dạng, nạn nhân chính thức được xác minh là chị L. Người nhà nạn nhân cho hay, chiều 15/12 chị L ra khỏi nhà bằng chiếc xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen mang biển số 34E1.080xx. Tại hiện trường, chiếc xe máy đã biến mất, người thân của nạn nhân cũng không rõ chiếc xe trên hiện đang ở đâu. Một vài nhân chứng cho biết, chiều 15/12 chị L có nói với hàng xóm là sang Thái Bình dự đám cưới. Khoảng 2 tiếng sau, con gái gọi điện nhờ đón thì chị L bảo đang bận, nói con tự thuê xe về. Chỉ ít phút sau, một đồng nghiệp gọi cho chị L thông báo đi đám ma, tuy nhiên chị L lấy ly do bận đón con nên không đi. Đêm hôm đó, điện thoại của nạn nhân không còn liên lạc được nữa. (Ảnh minh hoạ) Những tình tiết rất "bất nhất" này khiến các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, trong đó rất có thể vào chiều 15/12, chị L đã đi cùng ai đó mà không tiện "nói ra". Chị L là phụ nữ độc thân, chồng đã mất từ nhiều năm trước. Vì vậy, Công an Hải Dương đã bố trí lực lượng chốt trực dọc các tuyến đường huyết mạch từ Ninh Giang đi TP Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình nhằm truy tìm chiếc xe của chị L. Một nhân chứng cho biết, có một người đàn ông đi xe máy Yamaha màu đỏ đen đi qua cầu sông Luộc từ Ninh Giang sang huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Khi đến giữa cầu đã dừng lại vứt một vật giống như dao xuống sông. (Ảnh minh hoạ) Một tổ công tác của Công an Hải Dương kết hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành rà soát hàng loạt tụ điểm khách sạn, nhà nghỉ. Qua đó, các trinh sát được chủ một nhà nghỉ cung cấp thông tin, tối 15/12/2012 có một người đàn ông đi xe máy Yamaha màu đỏ đen đến thuê phòng và rời đi vào sáng 16/12. (Ảnh minh hoạ) Từ những miêu tả về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ người đàn ông đi chiếc xe máy của chị L là Nguyễn Thanh Thùy ( SN 1965, trú tại Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương). Các trinh sát phát hiện đối tượng này có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Cùng với hàng loạt thông tin, chứng cứ khác thu thập được sau đó, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Thùy là nghi phạm sát hại chị L. Khi tới nhà, người thân của Thùy cho biết anh ta đã đi đâu không rõ từ chiều 15/12. Đến ngày 17/12, phát hiện Thùy đang ẩn nấp trong khu vực ruộng ngô thuộc xã Hưng Thái (Ninh Giang), Công an tỉnh Hải Dương đã bất ngờ ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, biết không thể chối cãi, Thùy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, dù đã có vợ con nhưng Thùy lại là đối tượng nghiện ngập cờ bạc, lô đề nên nợ nần rất nhiều. Biết chị L sống đơn thân, Thùy giả vờ tán tỉnh. Tin vào những lời "đường mật" của Thùy nên chị L đã có mối quan hệ thân thiết với gã. (Ảnh minh hoạ) Chiều 15/12, Thùy rủ chị L sang Thái Bình chơi. Khi quay về, với dã tâm cướp xe để trả nợ, Thùy lấy lý do mệt nên bảo chị L lái và mình ngồi phía sau. Khi đi tới cánh đồng vắng vẻ ở xã Hưng Thái (Ninh Giang, Hải Dương), Thùy bất ngờ lấy con dao mang theo đâm chị L. Bị đâm bất ngờ, chị L ngã xuống mương nước. Thùy lao theo đâm thêm hơn 10 nhát và dìm nạn nhân cho đến khi tử vong. Gây án xong, Thùy lấy xe máy của chị L rồi rời khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt giữ. Với hành vi tội ác đầy thú tính của mình, Thùy đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên mức án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 16/12/2012, cánh đồng xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, Hải Dương) vắng vẻ người qua lại. Trời mùa đông, những cơn gió phả hơi lạnh cóng lên từng ngọn cỏ úa, phất phơ. Phía mương thủy lợi có vài người vội vã về nhà. Bất chợt, họ khựng lại, bên mép nước có một thứ gì đó giống thi thể người đang nổi lập lờ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VTC News) Thông tin trên lập tức được báo về Công an huyện Ninh Giang và Công an tỉnh Hải Dương. Công an xác định thi thể trên là nữ giới tầm ngoài 40 tuổi, đã chết được nhiều giờ. Khi khám nghiệm tử thi, các giám định viên phát hiện trên cơ thể nạn nhân có tới 13 vết đâm. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Đời sống và Pháp luật) Nạn nhân tử vong nhưng đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, một số đồ trang sức vẫn còn. Công an tìm thấy trong tư trang cá nhân có 3 giấy chứng minh nhân dân của 3 người khác nhau. Một người ở Hải Dương, một người ở Hải Phòng và người kia ở Thái Bình. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Đại Đoàn kết) Ba tổ công tác được cử về 3 địa điểm để xác minh những chứng minh nhân dân này. Các trinh sát đều gặp được chính người có tên trên chứng minh thư. Như vậy, không ai trong số những người này là nạn nhân của vụ án. Một người cho hay chị ta có đưa chứng minh thư cho bạn thân tên Vũ Thị L. (SN 1964, trú tại Văn Giang, Ninh Giang, Hải Dương). Tại xã Văn Giang, các trinh sát xác nhận, người phụ nữ có tên Vũ Thị L là giáo viên dạy cấp 1. Người này đã đi khỏi nhà từ chiều 15/12 cho đến nay chưa về nhà và cũng không ai liên lạc được. Cùng thời điểm này, nhóm khám nghiệm hiện trường phát hiện thêm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Thị L. Qua công tác giám định, nhận dạng, nạn nhân chính thức được xác minh là chị L. Người nhà nạn nhân cho hay, chiều 15/12 chị L ra khỏi nhà bằng chiếc xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen mang biển số 34E1.080xx. Tại hiện trường, chiếc xe máy đã biến mất, người thân của nạn nhân cũng không rõ chiếc xe trên hiện đang ở đâu. Một vài nhân chứng cho biết, chiều 15/12 chị L có nói với hàng xóm là sang Thái Bình dự đám cưới. Khoảng 2 tiếng sau, con gái gọi điện nhờ đón thì chị L bảo đang bận, nói con tự thuê xe về. Chỉ ít phút sau, một đồng nghiệp gọi cho chị L thông báo đi đám ma, tuy nhiên chị L lấy ly do bận đón con nên không đi. Đêm hôm đó, điện thoại của nạn nhân không còn liên lạc được nữa. (Ảnh minh hoạ) Những tình tiết rất "bất nhất" này khiến các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, trong đó rất có thể vào chiều 15/12, chị L đã đi cùng ai đó mà không tiện "nói ra". Chị L là phụ nữ độc thân, chồng đã mất từ nhiều năm trước. Vì vậy, Công an Hải Dương đã bố trí lực lượng chốt trực dọc các tuyến đường huyết mạch từ Ninh Giang đi TP Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình nhằm truy tìm chiếc xe của chị L. Một nhân chứng cho biết, có một người đàn ông đi xe máy Yamaha màu đỏ đen đi qua cầu sông Luộc từ Ninh Giang sang huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Khi đến giữa cầu đã dừng lại vứt một vật giống như dao xuống sông. (Ảnh minh hoạ) Một tổ công tác của Công an Hải Dương kết hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành rà soát hàng loạt tụ điểm khách sạn, nhà nghỉ. Qua đó, các trinh sát được chủ một nhà nghỉ cung cấp thông tin, tối 15/12/2012 có một người đàn ông đi xe máy Yamaha màu đỏ đen đến thuê phòng và rời đi vào sáng 16/12. (Ảnh minh hoạ) Từ những miêu tả về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ người đàn ông đi chiếc xe máy của chị L là Nguyễn Thanh Thùy ( SN 1965, trú tại Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương). Các trinh sát phát hiện đối tượng này có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Cùng với hàng loạt thông tin, chứng cứ khác thu thập được sau đó, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Thùy là nghi phạm sát hại chị L. Khi tới nhà, người thân của Thùy cho biết anh ta đã đi đâu không rõ từ chiều 15/12. Đến ngày 17/12, phát hiện Thùy đang ẩn nấp trong khu vực ruộng ngô thuộc xã Hưng Thái (Ninh Giang), Công an tỉnh Hải Dương đã bất ngờ ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, biết không thể chối cãi, Thùy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, dù đã có vợ con nhưng Thùy lại là đối tượng nghiện ngập cờ bạc, lô đề nên nợ nần rất nhiều. Biết chị L sống đơn thân, Thùy giả vờ tán tỉnh. Tin vào những lời "đường mật" của Thùy nên chị L đã có mối quan hệ thân thiết với gã. (Ảnh minh hoạ) Chiều 15/12, Thùy rủ chị L sang Thái Bình chơi. Khi quay về, với dã tâm cướp xe để trả nợ, Thùy lấy lý do mệt nên bảo chị L lái và mình ngồi phía sau. Khi đi tới cánh đồng vắng vẻ ở xã Hưng Thái (Ninh Giang, Hải Dương), Thùy bất ngờ lấy con dao mang theo đâm chị L. Bị đâm bất ngờ, chị L ngã xuống mương nước. Thùy lao theo đâm thêm hơn 10 nhát và dìm nạn nhân cho đến khi tử vong. Gây án xong, Thùy lấy xe máy của chị L rồi rời khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt giữ. Với hành vi tội ác đầy thú tính của mình, Thùy đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên mức án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.