Thi thể bên mương lật mặt gã bạn thân mang tâm hồn “quỷ dữ“

Tối muộn ngày 29/4/2018, anh Nông Văn Chu (41 tuổi, trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) xách đèn pin, đeo chiếc giỏ ngang thắt lưng rồi ra khu ruộng trước nhà để mò cua. Cả đêm ấy, anh Chu không về nhà. Sáng ngày hôm sau, nhiều người "bán tín, bán nghi" nên đã đổ xô đi tìm, tuy nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng anh này đâu. Phải tới khoảng 13h ngày 30/4/2018, một người dân mới phát hiện thi thể anh Chu nằm ở dưới mương nước ngay gần nhà. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh VTC News) Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên và Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập tức có mặt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh Chu tử vong trước đó nhiều giờ. Qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân có vết thương ở phần thái dương gây chảy máu. Mặc dù vậy, toàn bộ đồ đạc, tài sản của anh Chu vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục soát. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Vụ án xảy ra vào đêm muộn, tại khu vực vắng vẻ nên người dân chẳng ai biết gì. Chưa kể, hiện trường ngoài thi thể nạn nhân, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang cũng không thu thập thêm được dấu vết nào khả nghi. Cái chết của anh Chu dường như diễn ra chỉ trong tích tắc, nghi phạm gây án có khoảng cách rồi "rút lui" rất nhanh. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Tiền Phong) Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả pháp y tử thi, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận anh Chu bị sát hại vào đêm 29/4/2018. Nguyên nhân có thể do thù tức cá nhân, mâu thuẫn tình ái hoặc xuất phát từ khúc mắc trong làm ăn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi tìm hiểu về đời sống nạn nhân, các trinh sát được biết anh Chu là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Các mối quan hệ bạn bè, làm ăn cũng sòng phẳng. Vậy vì lý do gì mà người đàn ông này bị sát hại? Trong thời gian này, toàn bộ những mối quan hệ bạn bè, làm ăn của anh Chu được công an rà soát. Tổng số khoảng 30 người khi làm việc với các điều tra viên đã đưa ra các bằng chứng ngoại phạm hết sức hợp lý. Vụ án sau cả tháng trời vẫn dậm chân tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Sau 2 tháng kiên trì, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng xác định được một người đàn ông nhiều khả năng liên quan đến cái chết của anh Chu. Đối tượng được xác định là Bàn Văn Hường (trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang). Hường vốn là bạn thân với anh Chu. Tuy nhiên sau khi anh Chu được phát hiện bị sát hại, Hường có một vài biểu hiện khó lý giải. Vào thời điểm công an rà soát, Hường chủ động nộp một khẩu súng tự chế. Khi đám ma anh Chu được tổ chức, Hường cũng là người sang nhà, nhiệt tình giúp đỡ các công việc. Tuy nhiên, các trinh sát nhận thấy ở người này có sự gượng gạo. Khi bị triệu tập, Hường tỏ ra sợ hãi, rối bời. Trước những chứng cứ được thu thập trước đó, Hường đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại anh Chu vào tối 29/4. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Theo đó, tối 29/4/2018 Hường đi uống rượu về thì phát hiện nhà mất một chiếc đèn pin. Sau khi hỏi, người nhà nói anh Chu mới sang chơi nên Hường nghi ngờ anh này lấy trộm đèn pin của mình. Hường ra cửa ngồi hút thuốc thì nhìn thấy anh Chu đang đeo đèn pin mò cua ở cánh đồng trước nhà. Bực tức, Hường cầm theo khẩu súng tự chế lặng lẽ bám theo anh Chu. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi cả hai đi dần ra khỏi khu dân cư, Hường tiến tới cách nạn nhân khoảng 2 mét rồi giương súng bắn. Sau tiếng nổ chát chúa, anh Chu gục xuống mương nước, tử vong. Để xóa dấu vết, Hường đi về nhà tiếp tục nhồi đạn vào súng như chưa có chuyện gì xảy ra. Kể cả khi được công an gọi hỏi, Hường cũng giữ thái độ hết sức bình tĩnh. Chỉ vì một phút nóng giận, Hường đã ra tay sát hại dã man bạn thân của mình. Với tội ác ghê tởm ấy, cuối cùng, Hường cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà . Nguồn: ĐTHĐT.

Tối muộn ngày 29/4/2018, anh Nông Văn Chu (41 tuổi, trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) xách đèn pin, đeo chiếc giỏ ngang thắt lưng rồi ra khu ruộng trước nhà để mò cua. Cả đêm ấy, anh Chu không về nhà. Sáng ngày hôm sau, nhiều người "bán tín, bán nghi" nên đã đổ xô đi tìm, tuy nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng anh này đâu. Phải tới khoảng 13h ngày 30/4/2018, một người dân mới phát hiện thi thể anh Chu nằm ở dưới mương nước ngay gần nhà. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh VTC News) Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên và Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập tức có mặt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh Chu tử vong trước đó nhiều giờ. Qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân có vết thương ở phần thái dương gây chảy máu. Mặc dù vậy, toàn bộ đồ đạc, tài sản của anh Chu vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục soát. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Vụ án xảy ra vào đêm muộn, tại khu vực vắng vẻ nên người dân chẳng ai biết gì. Chưa kể, hiện trường ngoài thi thể nạn nhân, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang cũng không thu thập thêm được dấu vết nào khả nghi. Cái chết của anh Chu dường như diễn ra chỉ trong tích tắc, nghi phạm gây án có khoảng cách rồi "rút lui" rất nhanh. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Tiền Phong) Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả pháp y tử thi, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận anh Chu bị sát hại vào đêm 29/4/2018. Nguyên nhân có thể do thù tức cá nhân, mâu thuẫn tình ái hoặc xuất phát từ khúc mắc trong làm ăn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi tìm hiểu về đời sống nạn nhân, các trinh sát được biết anh Chu là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Các mối quan hệ bạn bè, làm ăn cũng sòng phẳng. Vậy vì lý do gì mà người đàn ông này bị sát hại? Trong thời gian này, toàn bộ những mối quan hệ bạn bè, làm ăn của anh Chu được công an rà soát. Tổng số khoảng 30 người khi làm việc với các điều tra viên đã đưa ra các bằng chứng ngoại phạm hết sức hợp lý. Vụ án sau cả tháng trời vẫn dậm chân tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Sau 2 tháng kiên trì, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng xác định được một người đàn ông nhiều khả năng liên quan đến cái chết của anh Chu. Đối tượng được xác định là Bàn Văn Hường (trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang). Hường vốn là bạn thân với anh Chu. Tuy nhiên sau khi anh Chu được phát hiện bị sát hại, Hường có một vài biểu hiện khó lý giải. Vào thời điểm công an rà soát, Hường chủ động nộp một khẩu súng tự chế. Khi đám ma anh Chu được tổ chức, Hường cũng là người sang nhà, nhiệt tình giúp đỡ các công việc. Tuy nhiên, các trinh sát nhận thấy ở người này có sự gượng gạo . Khi bị triệu tập, Hường tỏ ra sợ hãi, rối bời. Trước những chứng cứ được thu thập trước đó, Hường đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại anh Chu vào tối 29/4. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Theo đó, tối 29/4/2018 Hường đi uống rượu về thì phát hiện nhà mất một chiếc đèn pin. Sau khi hỏi, người nhà nói anh Chu mới sang chơi nên Hường nghi ngờ anh này lấy trộm đèn pin của mình. Hường ra cửa ngồi hút thuốc thì nhìn thấy anh Chu đang đeo đèn pin mò cua ở cánh đồng trước nhà. Bực tức, Hường cầm theo khẩu súng tự chế lặng lẽ bám theo anh Chu. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi cả hai đi dần ra khỏi khu dân cư, Hường tiến tới cách nạn nhân khoảng 2 mét rồi giương súng bắn. Sau tiếng nổ chát chúa, anh Chu gục xuống mương nước, tử vong. Để xóa dấu vết, Hường đi về nhà tiếp tục nhồi đạn vào súng như chưa có chuyện gì xảy ra. Kể cả khi được công an gọi hỏi, Hường cũng giữ thái độ hết sức bình tĩnh. Chỉ vì một phút nóng giận, Hường đã ra tay sát hại dã man bạn thân của mình. Với tội ác ghê tởm ấy, cuối cùng, Hường cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà . Nguồn: ĐTHĐT.