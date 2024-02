Sương mù dày đặc chưa từng thấy, bầu trời Hà Nội như Sa Pa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm trong hôm nay ở mức rất cao trên 90%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm. Ghi nhận thời tiết Thủ đô Hà Nội sáng nay, xuất hiện tượng sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra ngoài đường (Ảnh: Mạnh Quân). Ngay từ sáng sớm, người dân đã cảm nhận rõ được lớp sương mù bao phủ xung quanh, lớp sương dày đặc hơn rất nhiều những lần trước đó, giảm tầm nhìn chỉ khoảng vài mét (Ảnh: Mạnh Quân). Đại lộ Thăng Long mờ mịt trong làn sương dày đặc, các phương tiện di chuyển chậm do tầm nhìn hạn chế (Ảnh: Thành Đông). Các phương tiện trên đại lộ Thăng Long trong sáng nay phải bật đèn pha để quan sát, tầm nhìn chỉ khoảng dưới 10m (Ảnh: Thành Đông). Người dân tập thể dục buổi sớm với thời tiết nồm ẩm và mù mịt (Ảnh: Mạnh Quân). Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mờ ảo trong làn sương trắng xóa (Ảnh: Quang Phúc). Ghi nhận tại cầu Long Biên thời điểm 7h sáng, không còn thấy rõ phía bên dưới cầu với lớp sương mù bao phủ (Ảnh: Mạnh Quân). 7h 10 phút, ứng dụng Thời tiết ghi nhận độ ẩm trong không khí tại Hà Nội ở mức 96%. Một số góc nhìn khác từ cầu Long Biên khi nhìn về phía dưới chân cầu và khu vực đường ray xe lửa (Ảnh: Mạnh Quân). Người dân lưu thông trên cầu phải bật đèn pha chiếu sáng do hạn chế tầm nhìn (Ảnh: Mạnh Quân). Ga Long Biên và phố Gầm Cầu bên dưới ẩn hiện sau màn sương mù (Ảnh: Mạnh Quân). Trong khu vực phố cổ, người dân lưu thông trên phố Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm) cũng bị ảnh hưởng bởi sương mù làm hạn chế tầm nhìn (Ảnh: Mạnh Quân). Phố Hàng Chiếu mù mịt khi nhìn qua ô cửa Ô Quan Chưởng (Ảnh: Mạnh Quân). Sương mù len lỏi vào từng ngõ ngách, phố phường Thủ đô Hà Nội. Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra với mức sương rất dày như hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân). Người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày 23 tháng Chạp trong thời tiết đặc trưng của mùa xuân là mưa phùn, trời rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm có thể gây khó chịu, một số nơi sẽ hửng nắng về chiều (Ảnh: Mạnh Quân). Một chủ kinh doanh trên phố Hàng Khoai phải dùng những tấm bìa để trải trước vỉa hè do nồm ẩm gây trơn trượt (Ảnh: Mạnh Quân). Thời tiết xấu cũng gây ùn tắc giao thông ở nhiều tuyến đường trong sáng nay (Ảnh: Thành Đông).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm trong hôm nay ở mức rất cao trên 90%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm. Ghi nhận thời tiết Thủ đô Hà Nội sáng nay, xuất hiện tượng sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra ngoài đường (Ảnh: Mạnh Quân). Ngay từ sáng sớm, người dân đã cảm nhận rõ được lớp sương mù bao phủ xung quanh, lớp sương dày đặc hơn rất nhiều những lần trước đó, giảm tầm nhìn chỉ khoảng vài mét (Ảnh: Mạnh Quân). Đại lộ Thăng Long mờ mịt trong làn sương dày đặc, các phương tiện di chuyển chậm do tầm nhìn hạn chế (Ảnh: Thành Đông). Các phương tiện trên đại lộ Thăng Long trong sáng nay phải bật đèn pha để quan sát, tầm nhìn chỉ khoảng dưới 10m (Ảnh: Thành Đông). Người dân tập thể dục buổi sớm với thời tiết nồm ẩm và mù mịt (Ảnh: Mạnh Quân). Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mờ ảo trong làn sương trắng xóa (Ảnh: Quang Phúc). Ghi nhận tại cầu Long Biên thời điểm 7h sáng, không còn thấy rõ phía bên dưới cầu với lớp sương mù bao phủ (Ảnh: Mạnh Quân). 7h 10 phút, ứng dụng Thời tiết ghi nhận độ ẩm trong không khí tại Hà Nội ở mức 96%. Một số góc nhìn khác từ cầu Long Biên khi nhìn về phía dưới chân cầu và khu vực đường ray xe lửa (Ảnh: Mạnh Quân). Người dân lưu thông trên cầu phải bật đèn pha chiếu sáng do hạn chế tầm nhìn (Ảnh: Mạnh Quân). Ga Long Biên và phố Gầm Cầu bên dưới ẩn hiện sau màn sương mù (Ảnh: Mạnh Quân). Trong khu vực phố cổ, người dân lưu thông trên phố Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm) cũng bị ảnh hưởng bởi sương mù làm hạn chế tầm nhìn (Ảnh: Mạnh Quân). Phố Hàng Chiếu mù mịt khi nhìn qua ô cửa Ô Quan Chưởng (Ảnh: Mạnh Quân). Sương mù len lỏi vào từng ngõ ngách, phố phường Thủ đô Hà Nội. Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra với mức sương rất dày như hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân). Người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày 23 tháng Chạp trong thời tiết đặc trưng của mùa xuân là mưa phùn, trời rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm có thể gây khó chịu, một số nơi sẽ hửng nắng về chiều (Ảnh: Mạnh Quân). Một chủ kinh doanh trên phố Hàng Khoai phải dùng những tấm bìa để trải trước vỉa hè do nồm ẩm gây trơn trượt (Ảnh: Mạnh Quân). Thời tiết xấu cũng gây ùn tắc giao thông ở nhiều tuyến đường trong sáng nay (Ảnh: Thành Đông).