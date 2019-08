Sự manh động, hung hãn của các đối tượng cướp ngân hàng gây chấn động

1. Một người đàn ông dùng súng cướp ngân hàng BIDV Hạ Long: Khoảng 15h ngày 18/1, một người đàn ông đến ngân hàng BIDV Chi nhánh Hạ Long (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng chuyển 1.096.000.000 vào tài khoản của mình (Ảnh: Baodansinh)

Trong lúc đang thực hiện yêu cầu nhân viên ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản thì đối tượng Trần Thế Khương bị lực lượng Công an bắt quả tang tại quầy số 2. Sau đó, đối tượng Trần Thế Khương đã được Công an thành phố Hạ Long đưa về trụ sở lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Nhandan) 2. Cầm dao và bình xịt hơi cay cướp ngân hàng ở Thái Bình: Khoảng 10h ngày 23/1, đối tượng Lê Văn Cẩn cầm dao quắm đe dọa và bình xịt hơi cay xịt vào mặt 4 nhân viên Ngân hàng (1 nam, 3 nữ) và 2 vợ chồng khách hàng đến giao dịch sau đó cướp đi 210 triệu đồng. (Ảnh: Aninhthudo) Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định và bắt được Lê Văn Cẩn, thu được tang vật gây án và 199 triệu đồng. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Văn Cẩn khai nhận do nợ nần không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. (Ảnh: Aninhthudo) 3. Cầm dao cướp ngân hàng Agribank ở Phú Thọ: Khoảng 10h30 ngày 31/5, một nam giới mặc áo mưa, bịt mặt, đi xe máy cầm súng nhựa xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) uy hiếp nhân viên lấy tiền mặt hơn 500 triệu đồng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: Plo) Đến khoảng 23h30 ngày 1/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ được Nguyễn Thành Nam (SN 1985, ở khu 5 xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nghi phạm gây ra vụ cướp 527 triệu đồng tại điểm giao dịch Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Thanh Ba (khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba). (Ảnh: Zing) 4. Dùng súng cướp ngân hàng Bắc Á ở Sài Gòn: Ngày 4/7, tại phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng Bắc Á có 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe gắn máy, có đeo theo ba lô và đi vào ngân hàng như một người khách bình thường. Sau đó, nam thanh niên này tiếp cận tại vị trí nhân viên giao dịch, bất ngờ đặt ba lô xuống bàn rồi rút vật nghi là súng để chĩa vào uy hiếp, yêu cầu phải bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, khi nghe thấy chuông báo động đối tượng vội tháo chạy ra ngoài lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 11/7, nghi can Nguyễn Văn Rinh (28 tuổi, quê Bình Định) đã bị Công an quận Tân Phú phối hợp công Công an tỉnh Bình Định bắt giữ về hành vi “cướp tài sản” vào chiều 4/7 tại phòng giao dịch Luỹ Bán Bích của ngân hàng TMCP Bắc Á (đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú). 5. Bịt mặt dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank: Khoảng 11h ngày 25/7, một đối tượng bịt mặt, dùng súng vào ngân hàng Vietcombank chi nhánh xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia để cướp tài sản. Tuy nhiên, chưa kịp vào trong cửa hàng đối tượng đã bị bảo vệ ngân hàng ngăn cản. Trong lúc giằng co đối tượng đã dùng súng bắn vào bảo vệ ngân hàng Vietcombank rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

