Số phận 40 quả cầu đá từng “trấn yểm” SVĐ Mỹ Đình giờ ra sao?

Từng án ngữ trước khán đài B của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, 40 quả cầu đá được xích sắt liên kết lại với nhau tạo thành 1 chuỗi như một điểm nhấn của SVĐ. Nhưng kể từ tháng 12/2018, 40 quả cầu đá bất ngờ bị di dời khỏi SVĐ Mỹ Đình khiến nhiều người bất ngờ. Hiện chỉ có 11 quả cầu đá đang nằm la liệt ở một góc phía sau SVĐ. Một số ý kiến cho rằng, việc di dời những quả cầu đá trên ra khỏi khu vực SVĐ Mỹ Đình là do "phong thủy". Vì mọi người cho rằng, quả cầu này và dây xích chặn thắng lợi của đội tuyển Việt Nam. Được biết từ năm 2004 đến 2014, Việt Nam hòa 3 trận và thua 2 ở bán kết AFF Cup diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Đội tuyển bóng đá Việt Nam thường không có được kết quả thuận lợi khi chơi trên sân Mỹ Đình. Từ khi dịch chuyển những quả cầu đá này ra khỏi khu vực khán đài B của SVĐ Mỹ Đình. Đội tuyển bóng đá Việt Nam thu được những thành tích rất ấn tượng. Mới đây nhất Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã lọt vào vòng loạt thứ 3 (vòng loại cuối cùng) để dự World Cup 2022. Đằng sau khán đài A của SVĐ Mỹ Đình đang có 11 quả cầu đá bị bỏ lại tại đây. Tuy nhiên, dư luận cũng đang đặt câu hỏi 29 quả cầu còn lại giờ đang ở đâu? Nhiều quả cầu đá do không được bảo vệ nên đã có dấu hiệu xuống cấp, một số quả thậm chí đã bị tách làm đôi. Các vết nứt do va đập khiến nhiều quả cầu đá không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Những viên gạch kê tạm bợ báo hiệu số phận hẩm hiu của những quả cầu đá này. Tại khu vực khán đài B của SVĐ Mỹ Đình đã không còn bất cứ 1 quả cầu đá "trấn yểm" nào.

