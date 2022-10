Siêu xe Ferrari đâm xe máy tại Hà Nội, một người tử vong

Khoảng 3h45 sáng nay 31/10, tại tuyến đường Lê Quang Đạo, đoạn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Thời điểm trên, một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, đang lưu thông theo hướng Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ đã va chạm với một chiếc xe máy BKS: 29T1- 337.xx chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, chiếc xe máy văng cách xe Ferrari khoảng 50m và người điều khiển xe máy bị văng ra xa cách ô tô khoảng 100m. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Chiếc siêu xe Ferrari BKS 80-3xx-NG-xx được cho là do anh H.B.V (SN 1997) điều khiển. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ôtô Ferrari 488 trên. Thậm chí cô gái còn ngồi trên ghế lái của chiếc siêu xe. Tuy nhiên, khi CSGT tiếp nhận hiện trường, qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, tài xế chiếc xe được ghi nhận là anh H.B.V. Tuy nhiên, thời điểm đó người đàn ông trên không có mặt ở hiện trường. Cô gái khai nhận là ngồi cùng trên xe và không cầm lái. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đang phối hợp với lực lượng CSGT để trích xuất camera quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (đoạn giáp phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm), làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiếc xe máy tại hiện trường sau va chạm. Nguyên nhân vụ việc và tài xế cầm lái chiếc siêu xe sẽ được lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội làm rõ. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định. >>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong. Nguồn: THĐT

