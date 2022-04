Sau kỷ luật Đảng, 2 tướng Học viện Quân y sẽ thế nào?

Ngày 5/4, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y bằng hình thức "Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Trung tướng Đỗ Quyết cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y. Ông Quyết đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương được phân công nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ. Ông Lương chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Ban Bí thư kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVD-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Học viện Quân y. Trao đổi với báo chí, ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội cho biết, Chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Quân y là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. Khi người giữ chức vụ kể trên vi phạm bị kỷ luật về Đảng, Bộ trưởng sẽ xem xét, thi hành kỷ luật về hành chính, thông thường sẽ phải chịu hình thức tương đương với hình thức kỷ luật Đảng. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, kỷ luật Đảng chỉ là bước đầu của của quy trình xử lý cán bộ, sau khi luật Đảng có thể còn là những chế tài của pháp luật. Những sai phạm của công ty Việt Á cùng một số cá nhân khiến dư luận bức xúc. Liên quan vụ án này, một số cán bộ, lãnh đạo Học viện Quân y đã có vi phạm nghiêm trọng khi tiếp tay, giúp sức cho hạnh cho hành vi vi phạm pháp luật của Việt Á. Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, BTV Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số lãnh đạo chủ chốt của Học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về sai phạm tổ chức, cá nhân tại Học viện Quân Y, đặc biệt là Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện này. Do đó, việc tiến hành kỷ luật đối với những cán bộ này là đúng quy trình, thủ tục kỷ luật đảng viên quy định tại điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương. Quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng là câu chuyện rất đáng buồn và chưa từng xảy ra đối với Học viện này. Nhưng đây là động thái thể hiện việc xử lý cán bộ vi phạm là rất nghiêm khắc, thể hiện sự quyết tâm của đảng trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nếu những cán bộ này thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ có lẽ Việt Á không thể lợi dụng để trục lợi. Do đó, ngoài việc kỷ luật Đảng, các cán bộ có liên quan có thể sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Theo quy định, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Trong cùng một vụ việc có nhiều đảng viên vi phạm, mỗi đảng viên đều phải bị xử lý kỷ luật về nội dung vi phạm của mình. Vụ việc này là đặc biệt nghiêm trọng và cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Thời gian qua đã khởi tố, tạm giam rất nhiều các cán bộ có liên quan đến sai phạm của công ty Việt Á. Bởi vậy, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và quyết định thi hành kỉ luật của cơ quan Đảng, cơ quan điều tra cũng tiếp tục xem xét các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước đó, tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tùng Linh - Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự; Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính; Thiếu tá Lê Trường Minh - Chi ủy viên, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Khiển trách: Đại tá Phạm Nhật Quang - Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện; Đại tá Chu Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện; Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung - Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Ông Sơn cũng đã bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng". >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV24).

