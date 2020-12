Sau hiệu ứng của ông Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè Hà Nội lại bị lấn chiếm

Trên tuyến phố Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ghi nhận của PV, các hộ kinh doanh mặt phố đã biến lòng đường, vỉa hè thành nơi bày bàn ghế, biển quảng cáo, biển hiệu, dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông. Thậm chí, khu vực vỉa hè gần như như bị các hộ kinh doanh lấn chiếm hoàn toàn, nhiều chỗ không còn lối đi dành cho người đi bộ. Tình trạng quán ăn, trà đá tràn lan trên vỉa hè, phố Đỗ Đức Dục Đặc biệt, trước cửa nhà hàng Bia huynh đệ (số 3 Đỗ Đức Dục) quán Việt Béo, Phở Cồ gia truyền, đoạn gần khu vực cổng Khách sạn JW Marriott tình trạng xe ô tô, dừng đỗ tràn lan thành hàng dài, đỗ ngược chiều cả hai bên đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối. Đáng chú ý, dọc tuyến phố này, khu vực vỉa hè gần như bị các hộ kinh doanh này chiếm dụng hoàn toàn làm nơi kinh doanh, bày biển hiệu, bàn ghế chỗ để xe... Khu vực vỉa hè dường như không còn lối dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp tại Quán Trà Chanh ở phố Đỗ Đức Dục). Ghi nhận tại phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì nhiều nhà hàng, quán nước lấn chiếm vỉa hè kèm theo lều quán, mái che, biển hiệu không đúng quy định, khiến tuyến phố ngày càng trở lên nhếch nhác, lộn xộn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự văn minh đô thị. Khu vực tập trung đông nhất là nhà hàng Hải sản Làng Chài (số 102 Miếu Đầm), nhà hàng bia Thu Hằng, nhà hàng Hương Sen… Hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường không phải chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà từ nhiều năm nay đã trở thành vấn nạn khó dẹp bỏ, tình trạng này luôn tồn tại gây nên nhiều hệ lụy về mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. (Xe ô tô đỗ hàng dài trên phố Miếu Đầm). Tại ngõ 12 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy mặc dù đã có biển hiệu cấm dừng, đỗ ô tô trên tuyến đường này nhưng dường như các phương tiện vẫn “phớt lờ” quy định, ngang nhiên dừng đỗ phương tiện trái phép. Tại ngõ 86 phố Chùa Hà, nằm sát với di tích lịch sử đình, chùa Hà, đã bị một số đối tượng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường biến thành hàng quán và bãi trông, giữ xe máy, ô tô trái phép, gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự. Hồ Đắc Di vốn là một phố nhỏ thuộc phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Phố dài khoảng 500m, rộng khoảng 5m, kéo dài từ phố Tây Sơn (qua khu tập thể Nam Đồng và hồ Xã Đàn) đến phố Đặng Văn Ngữ. Lâu nay, nơi đây được mệnh danh là “phố ẩm thực” với đặc sản món thịt xiên nướng. Đi cùng với đó là vỉa hè bị chiếm dụng để đỗ xe hoặc kinh doanh.Một người dân sống cho biết: ''Vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ nhưng muốn đi qua đoạn đường này, chúng tôi toàn phải bước xuống lòng đường vì các cửa hàng kinh doanh nằm kề sát nhau bày đồ tràn lan và rất đông người ra vào thì làm gì còn chỗ để người dân đi lại''. Vỉa hè một đoạn phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa) bị hàng quán phủ kín, không còn lối cho người đi bộ. Hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường không phải chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà từ nhiều năm nay đã trở thành vấn nạn khó dẹp bỏ, tình trạng này luôn tồn tại gây nên nhiều hệ lụy về mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị (phố Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tương tự tại phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) hoạt động kinh doanh đã nhộn nhịp trở lại và vỉa hè lại thành địa điểm lý tưởng để buôn bán. Trong khi đó, tại quận Hà Đông, vỉa hè ở nhiều tuyến đường cũng là nơi họp chợ với đủ các mặt hàng, từ bày bán hoa... Thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng tổ chức ra quân kiểm tra về vi phạm trật tự đô thị tại phường thì tình trạng này được dẹp bỏ, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại đâu vào đấy. Vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ không còn đường để đi.



>>>Xem thêm Video: Bức xúc vì nạn buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông (Nguồn: VTC14)





