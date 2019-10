Rợn người lý do thanh niên nghiêm túc bỗng xuống tay “xử” đồng nghiệp

1. Sát hại đồng nghiệp do nghi bỏ thuốc vào cốc nước: Ngày 24/4, Cao Anh Tú (SN 1988) và anh Nguyễn Văn Hoàng đều là công nhân làm tại một công ty ở TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Do Tú bị đau bụng đi ngoài nên phải xin nghỉ việc. Vì nghi ngờ anh Hoàng bỏ thuốc xổ vào nước uống khiến mình bị đau bụng nên vào phòng máy nơi mình làm việc để nói chuyện. Tuy nhiên thấy anh Hoàng cầm cục sắt đến, Tú nghĩ anh này chuẩn bị đánh mình nên lấy một con dao gấp tấn công khiến anh Hoàng tử vong. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Anh Tú (SN 1988) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Hoàng. (Ảnh: Plo) 2. Hải Phòng: Nam thanh niên sát hại đồng nghiệp rồi tự sát: Ngày 15/8, Hoàng (SN 1995) và Cường (SN 2004) đều là nhân viên nhà hàng Vũ Lập (số 7 đường Ngô Quyền) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Hoàng đã dùng dao đâm Cường làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường và đến sáng nay, hung thủ mới được phát hiện tại một căn nhà trong ngõ 18, đường Ngô Quyền trong tình trạng đã tử vong, trên cổ tay có vết cắt sâu dẫn đến mất máu. (Ảnh: Nld) 3. Sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn cuộc nhậu: Phan Văn Đoàn (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và anh Lê Văn Nam (19 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) là đồng nghiệp cùng làm thuê tại cơ sở làm sắt nằm trên đường ĐT.741 (thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú). Ngày 28/7, Đoàn tổ chức ăn nhậu cùng với Nam và một số người bạn ngay tại chỗ làm. Tuy nhiên, trong lúc nhậu giữa Đoàn và Nam đã xảy ra mâu thuẫn rồi Đoàn bỏ chạy ran ngoài, sau đó Đoàn quay trở lại chỗ làm cầm dao đâm Nam tử vong. (Ảnh: Baovephapluat) Gây án xong, Đoàn lấy xe máy chạy lên khu vực vườn cao su dùng sao tự đâm vào cổ và bụng với ý định tự tử nhưng bất thành. Rạng sáng 29/7, người dân phát hiện Đoàn nằm thoi thóp với thương tích trên người nên đã báo công an và đưa đi cấp cứu. Đoàn khai nhận do mâu thuẫn cuộc nhậu nên Đoàn dùng búa đánh chết đồng nghiệp rồi tự tử bất thành. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) 4. Sát hại đồng nghiệp vì chuyện tắt đèn hành lang: Võ Văn Tấn (17 tuổi, quê Bạc Liêu) và Trần Văn Hiếu (19 tuổi), Hồ Trọng Lĩnh (28 tuổi), Lê Minh Nhựt (30 tuổi) là nhân viên quán ốc Sumo (quận 9, TP.HCM). Ngày 5/4, sau khi uống bia về, Tấn cùng Hiếu ngủ lại phòng dành cho nhân viên tại quán. Do đèn hành lang chiếu vào khó ngủ nên Tấn nói Hiếu tắt đèn. Lĩnh cùng Nhựt cũng vừa đi nhậu về đang đứng trước hành lang nói chuyện xảy ra to tiếng và xô xát với Hiếu. Tấn chạy ra bênh vực Hiếu, dùng dao tấn công Lĩnh. Nhựt can ngăn thì bị Tấn đâm tử vong. Tấn sau đó đã ra cơ quan công an đầu thú. Lĩnh từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự, bồi thường. Đến ngày 22/10, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Tấn 16 năm tù về tội giết người. (Ảnh: Plo) 5. Sát hại đồng nghiệp do không uống bia: Ngày 17/2, Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) cùng nhân viên tổ chức ăn nhậu, sau đó rủ nhau đi hát karaoke và xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ phường Tân Lập)do chịu uống bia. Khi được mọi người can ngăn, Hậu bỏ về nhà tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) ngủ. Khi Hoàng Anh đến chung cư tìm Hậu thì hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Hậu dùng dao đâm vào bụng trái Hoàng Anh dẫn đến tử vong. Đến ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Trịnh Thị Thi Hậu để điều tra tội Giết người. (Ảnh: Congly) 6. Sát hại đồng nghiệp cũ làm cùng quán karaoke: Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) và Lê Văn Tuấn thường xuyên xảy ra xung đột khi làm chung tại quán karaoke Kim Hoàng Kim sau đó cả hai nghỉ việc. Đến ngày 9/12/2018, Dân đi giao hàng đã gặp Tuấn lúc đó đang đến quán karaoke hát và 2 người đã xả ra xô sát tuy nhiên được can ngăn. Đến 21h30 cùng ngày (9/12/2018), cả hai gặp nhau ở quán tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Khi bị Tuấn đấm vào mặt, Dân liền rút dao đâm Tuấn dẫn đến tử vong. Đến ngày 10/12/2018, Dân đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 18/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên bị cáo Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 17 năm tù giam tội giết người. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

