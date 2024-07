Quyết tâm đưa dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đúng tiến độ

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu tại Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Dự án thành phần Vạn Ninh-Cam Lộ đã “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ công trình.Dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ có tổng chiều dài 65,55km; trong đó, riêng đoạn qua tỉnh Quảng Bình có chiều dài 33,55km, thuộc gói thầu XL-01, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP xây dựng 368 làm nhà thầu. Đoạn tuyến của gói thầu XL-01, DA thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn huyện Lệ Thủy có chiều dài 31,95km. Dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, các chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa và đưa ra mốc phấn đấu hoàn thành tổng thể Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam trước ngày 1/5/2025. Trong đó, cần quan tâm đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc và hệ thống giao thông thông minh (ITS). Việc đầu tư xây dựng các hạng mục này phải chú trọng đến quy hoạch, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực để bảo đảm chất lượng, đồng bộ trong kết cấu hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh Quảng Bình tập trung đẩy nhanh, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong tháng 7/2024. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phải bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân. Hiện tại, đoạn tuyến cao tốc thuộc gói thầu XL-01, dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ đã cán nhựa được 17km.Trước yêu cầu về tiến độ đặt ra, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để thi công các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bộ sẽ xem xét để có thêm cơ chế hỗ trợ chung cho các nhà thầu liên quan đến đề nghị điều chỉnh định mức triển khai thi công các Dự án cao tốc. Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong công tác bàn giao dứt điểm 100% mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án. Riêng với Quảng Bình, đề nghị Bộ GTVT xem xét cập nhật, điều chỉnh giá nguyên, vật liệu phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam để tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu, ban hành kịp thời; bổ sung hạng mục điện chiếu sáng đối với cầu Gianh và cầu Long Đại-2 điểm nhấn quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các đơn vị cùng quyết tâm phấn đấu thông xe cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ vào dịp 30/4/2025. >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Nguồn: Nhân Dân):

