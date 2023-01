Quan lộ Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân vừa bị khởi tố

Ngày 31/12, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tổ bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Trần Văn Tân sinh năm 1979, quê quán xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông Tân có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, trình độ chính trị cao cấp, cử nhân Anh văn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh hồi cuối tháng 4/2018, ông Tân từng giữ các chức vụ phó chánh văn phòng rồi chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam. Năm 2013, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư huyện ủy Quế Sơn. Đến năm 2015, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2018, ông Tân được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ở tuổi 39. >>> Xem thêm video: Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Đức Chung. Nguồn: VTV 24.

Ngày 31/12, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tổ bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Trần Văn Tân sinh năm 1979, quê quán xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông Tân có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, trình độ chính trị cao cấp, cử nhân Anh văn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh hồi cuối tháng 4/2018, ông Tân từng giữ các chức vụ phó chánh văn phòng rồi chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam. Năm 2013, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư huyện ủy Quế Sơn. Đến năm 2015, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2018, ông Tân được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ở tuổi 39. >>> Xem thêm video: Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Đức Chung. Nguồn: VTV 24.