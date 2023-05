Phường Hạ Đình ra quân lập lại trật tự đô thị sau phản ánh

Báo Tri thức & Cuộc sống ngày 12/5 có bài: “Hà Nội: Muôn kiểu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển” phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe, kinh doanh trái quy định gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Ngay sau phản ánh của Báo, lực lượng chức năng phường Hạ Đình đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm thuộc địa bàn.

Ông Bùi Việt Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, thời gian qua UBND phường, công an phường thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm vỉa hè. Tuy nhiên, khi lực lực lượng tuần tra vắng mặt thì vẫn có trường hợp tái vi phạm, nguyên nhân do sự thiếu ý thức tuân thủ pháp luật từ một số chủ hộ kinh doanh. Ảnh: Hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.“Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng phường Hạ Đình sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường các tuyến phố trên địa bàn để tạo sức răn đe, ngăn chặn hành vi tái vi phạm”, ông Bùi Việt Nga nhấn mạnh. Ảnh: Hộ kinh doanh vi phạm đang thu dọn, trả lại diện tích vỉa hè bị lấn chiếm.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè.Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, các cửa hàng kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc. Phường Hạ Đình tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền người dân không lấn chiếm không gian đi bộ. >>> Mời độc giả xem thêm video Đỗ xe lộn xộn, trái phép tại khu đô thị Green Stars 19/7/2017 (Nguồn: HTV1):

