Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: Từ lùm xùm xe biển xanh đến kỷ luật… cảnh cáo

Tại kỳ họp thứ 13 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình. Cùng bị cảnh cáo còn có ông Trịnh Xuân Hồng - nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Quảng cũng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với việc kỷ luật ông Quảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Trước khi bị kỷ luật cảnh cáo như trên, ông Trần Hồng Quảng từng dính lùm xùm đi xe đeo 2 biển số xanh, trong đó biển 80B không thuộc tiêu chuẩn được cấp. Thời điểm đó, ông Quảng được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng, mang biển số xanh 35A-5888 để phục vụ công tác. Tuy nhiên, nhiều người khi đó phát hiện cùng một chiếc xe này, có lúc được gắn biển số xanh 80B-2924 cũng để phục vụ ông Quảng. Việc thay đổi 2 biển số khác nhau trên cùng một chiếc xe đã được thực hiện nhiều lần, kể cả đi công tác trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh Ninh Bình. Sau đó, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự việc, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an Ninh Bình thu hồi biển số xanh 35A-5888 và Cục CSGT Bộ Công an thu hồi biển số xanh 80B-2924. Sau đó, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã có hồ sơ xin cấp biển số mới cho chiếc xe và được Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cấp biển số xanh mới 35A-004.00 cho chiếc xe trên. Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 4/4/2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe thì ông Quảng không thuộc tiêu chuẩn được cấp xe biển xanh 80B để phục vụ. Ngoài ra, luật định, mỗi phương tiện chỉ được cấp 1 biển số, trừ xe nghiệp vụ của công an có quy định khác. Ông Trần Hồng Quảng quê tại xã Quang Thiện, H.Kim Sơn (Ninh Bình). Ông từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Quảng đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Ngày 1/6/2018, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 15 và bầu ông Trần Hồng Quảng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Tại kỳ họp thứ 13 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình. Cùng bị cảnh cáo còn có ông Trịnh Xuân Hồng - nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Quảng cũng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với việc kỷ luật ông Quảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Trước khi bị kỷ luật cảnh cáo như trên, ông Trần Hồng Quảng từng dính lùm xùm đi xe đeo 2 biển số xanh, trong đó biển 80B không thuộc tiêu chuẩn được cấp. Thời điểm đó, ông Quảng được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng, mang biển số xanh 35A-5888 để phục vụ công tác. Tuy nhiên, nhiều người khi đó phát hiện cùng một chiếc xe này, có lúc được gắn biển số xanh 80B-2924 cũng để phục vụ ông Quảng. Việc thay đổi 2 biển số khác nhau trên cùng một chiếc xe đã được thực hiện nhiều lần, kể cả đi công tác trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh Ninh Bình. Sau đó, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự việc, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an Ninh Bình thu hồi biển số xanh 35A-5888 và Cục CSGT Bộ Công an thu hồi biển số xanh 80B-2924. Sau đó, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã có hồ sơ xin cấp biển số mới cho chiếc xe và được Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cấp biển số xanh mới 35A-004.00 cho chiếc xe trên. Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 4/4/2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe thì ông Quảng không thuộc tiêu chuẩn được cấp xe biển xanh 80B để phục vụ. Ngoài ra, luật định, mỗi phương tiện chỉ được cấp 1 biển số, trừ xe nghiệp vụ của công an có quy định khác. Ông Trần Hồng Quảng quê tại xã Quang Thiện, H.Kim Sơn (Ninh Bình). Ông từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Quảng đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Ngày 1/6/2018, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 15 và bầu ông Trần Hồng Quảng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24