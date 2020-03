Phạt tiền liên tiếp, sao nhiều người vẫn “tay nhanh hơn não” đăng tin thất thiệt lên MXH?

Ngày 11/3, UBND xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai cho biết, nội dung lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn là không chính xác. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin từ một tài khoản facebook với nội dung: "Bắt cóc bé gái 10 tuổi ở Liệp Tuyết, Quốc Oai bằng cách dụ thuốc mê để dẫn ra chỗ đồng bọn đợi sẵn. May người dân ở đó cảnh giác, theo dõi và phát hiện kịp thời nên tóm được đấy mọi người ạ. Nó khai bắt được 3 bé rồi, 3 bé ý giờ đang ở đâu? Nghĩ thôi đã xót ruột gan huống chi cha mẹ người thân các bé ấy. Khổ quá!…" Kèm nội dung bài viết, người tung tin còn đăng tải 2 hình ảnh. Tuy nhiên, thông tin từ Công an xã Liệp Tuyết cho biết, qua xác minh, trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên quê Thanh Hóa, hiện đang làm thợ xây tại địa bàn Hà Nội quen biết qua mạng xã hội với một cháu gái 12 tuổi sinh sống tại xã Liệp Tuyết. Tối ngày 9/3, theo lời hẹn với cháu gái, nam thanh niên này có tới địa phương để chơi. Khi nam thanh niên tới chơi ở trên địa bàn thì bất ngờ bị người dân vây bắt rồi báo sự việc lên cơ quan chức năng. 4 cô gái bị phạt 40 triệu vì tung tin về nữ bệnh nhân Covid-19: Ngày 7/3, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xử phạt hành chính 4 cô gái, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân. Trước đó, lực lượng an ninh phát hiện 4 tài khoản Facebook đăng các thông tin: "Sa Pa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với Nhung…”, và “Hành khách cùng khoang bệnh nhân Nhung đang ở tổ 8, Mường Hoa, phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác”. Công an xác định những thông tin sai sự thật này khiến dư luận hoang mang. Sau đó, Công an TP Lào Cai đã xác minh, triệu tập khẩn cấp chủ các tài khoản để xử lý. Tung tin sai về tỏi Lý Sơn, nữ doanh nhân bị phạt 12,5 triệu đồng: Ngày 24/2, Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.HCM Nguyễn Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt hành chính bà Lương Hoàng Anh về hành vi "cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế nông nghiệp của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi". Mức xử phạt là 12,5 triệu đồng. Bà Hoàng Anh bị Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cáo buộc đăng nội dung "tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu" sai sự thật. Do bà này sống tại TP HCM nên tỉnh Quảng Ngãi đề nghị TP phối hợp làm rõ. Trước đó tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh viết: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này". Sau đó, tài khoản này rao bán tỏi. Tung tin 'không ăn trứng sẽ chết' bị phạt 10 triệu đồng: Ngày 11/2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ tung tin đồn thất thiệt ‘ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong’ lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận 10 triệu đồng. Theo đó, người phụ nữ tung tin sai sự thật là Lường Thị Lả (SN 1995), quê ở huyện Điện Biên Đông hiện lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ trực tiếp về Vĩnh Phúc làm việc với người này. Khai nhận với công an, chị Lả cho biết, thông tin thất thiệt trên được mẹ nói khi gọi điện thoại. Bản thân nhận thức cho rằng thông tin như thế là đúng nên chia sẻ với mong muốn cảnh báo với người thân, bạn bè để tránh rủi ro không có động cơ mục đích về chính trị. Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin sai trưởng công an huyện bị đánh hội đồng: Ngày 25/7/2019, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 5 triệu đồng đối với Lê Văn Sơn (19 tuổi), trú tại thôn 7 xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) về hành vi tung tin sai sự thật. Trước đó, vào tối 23/7, trên địa bàn tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, có xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Khi chứng kiến sự việc nêu trên, Lê Văn Sơn đã dùng điện thoại chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội facebook cá nhân với dòng trạng thái “Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa bị xúc hội đồng… các anh chơi lớn quá”. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Sơn thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, nên sau khi chứng kiến sự việc xảy ra đã không kiểm chứng nguồn thông tin, vội vàng đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu like và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xem thêm video: Xử phạt 2 đối tượng tung tin nhảm về corona tại Đà Nẵng. Nguồn: VTC 1.

