Phan Sào Nam nộp lại Nhà nước hơn 1.300 tỷ, các “quan” tham thì sao?

Phan Sào Nam đã nộp lại Nhà nước hơn 1.384 tỷ đồng: Đến thời điểm bị HĐXX giám đốc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, buộc phải tiếp tục chấp hành phần bản án còn lại, Phan Sào Nam – trùm cờ bạc cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.Club đã nộp hơn 1.384 tỷ đồng, bằng 99% số tiền mà Phan Sào Nam có nghĩa vụ phải thi hành án. Theo luật sư Giang Hồng Thanh (người bảo vệ quyền lợi của Phan Sào Nam) cho biết, hiện Phan Sào Nam có phương án bán 125m2 đất thuộc dự án Golden Hills City, khu A xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và căn hộ chung cư tại quận 1, TP HCM để thi hành nốt hơn 10 tỷ đồng còn lại. Ông Nguyễn Đức Chung xin nộp lại số tiền khắc phục hậu quả vụ mua chế phẩm Redoxy 3C: Tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung xin chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân thực hiện mua chế phẩm Redoxy 3C đối với 2 hợp đồng đầu (với trị giá khoảng 6,9 tỷ đồng). Còn các hợp đồng sau, ông Chung không nhận trách nhiệm với lý do đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí cho mua Redoxy 3C và giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP thực hiện. Tuy nhiên, khi CQĐT xác định rõ phần thiệt hại, ông Chung xin chịu trách nhiệm và xin được liên hệ với gia đình thu xếp nộp số tiền này. Liên quan đến vụ án này, C03 đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 nhà, đất của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: nhà, đất có diện tích 102,7m2 tại 88 phố Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội), là căn nhà ông Chung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt; căn hộ chung cư có diện tích 175,7m2 số 2B12A, nhà R3-72A Nguyễn Trãi và căn hộ chung cư có diện tích 175,7m2 số 12B15, nhà R3-72A Nguyễn Trãi (P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Ông Đinh La Thăng nộp thi hành án gần 4,5 tỷ/630 tỷ phải nộp: Tháng 4/2021, tại buổi họp báo quý I của Bộ Tư pháp, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, ông Đinh La Thăng đã nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành trong hai vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước tại Nhiệt điện Thái Bình 2 và OceanBank. Ngoài 2 vụ án trên, liên quan đếnvụ án Ethanol Phú Thọ, cá nhân ông Thăng phải bồi thường 200 tỷ đồng. Thu hồi được 31 tỷ đồng của Trịnh Xuân Thanh: Tháng 4/2021, đại diện Cục Thi hành án dân sự cho biết, Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch Tổng Cty Xây lắp Dầu khí bị yêu cầu nộp 122 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong những vụ án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đến nay phía thi hành án mới thu hồi được 31 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vụ án tại Ethanol Phú Thọ, ông Thanh tiếp tục bị tòa sơ thẩm yêu cầu bồi thường 143 tỷ đồng. Cựu Phó tổng cục trưởng Tình báo Nguyễn Duy Linh nộp 5 tỷ nhận hối lộ: Sáng 6/11, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Duy Linh (50 tuổi, cựu sĩ quan công an) 14 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án “Đưa và Nhận hối lộ” liên quan Phan Văn Anh Vũ. Tại tòa, bị cáo Linh thành khẩn khai báo và đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Nộp 3 triệu USD, ông Nguyễn Bắc Son thoát án tử: Liên quan đến thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, năm 2019, gia đình ông Son đã nộp đủ 3 triệu USD (tương đương 66 tỷ đồng) tiền mặt để khắc phục hậu quả đối với tội nhận hối lộ. Tháng 4/2020, HĐXX tòa phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Buộc bồi thường 29 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng than “lấy tiền đâu để trả”: Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng ngày 5/5/2020, bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng bản án sơ thẩm tuyên buộc bồi thường 29 tỷ là không thỏa đáng. Vựu Giám đốc Sở Xây dựng xuất trình chứng cứ mới là bồi thường 2,18 tỷ đồng. Giải trình về việc khắc phục số tiền trên, bị cáo cho rằng bản thân không có lợi ích, không tham nhũng, “lấy tiền đâu để trả số tiền quá lớn như vậy”. (Ảnh: TTXVN). Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, tổng số tiền phải thi hành trong các vụ án tham nhũng trên 72.000 tỷ đồng; đang tổ chức thi hành trên 34.000 tỷ đồng; đã thu được trên 4.000 tỷ đồng, chỉ đạt 5%. >>> Mời độc giả xem thêm video TAND Cấp cao buộc Phan Sào Nam trở lại trại giam. Nguồn: Nghệ An TV

