Phẫn nộ những vụ phá hoại ô tô ở Hà Nội vì... chỗ đỗ xe

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp: Sáng 10/4/2023, người dân phát hiện hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp khi đỗ qua đêm trên một đoạn vỉa hè phố Nguyễn Phan Chánh (cạnh hồ Linh Đàm) thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Các ô tô này bị chọc thủng từ 1-2 lốp. Công an xác định, dấu vết trên các lốp xe là các vết rách thủng lốp bờ mép gọn, dài khoảng 1 - 3 cm do vật sắc gây ra. Đối tượng gây ra vụ việc thực hiện độc lập; ngoài việc chọn thời điểm đêm tối, người này còn mặc quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang, bịt kín từ đầu đến chân. Ngày 17/4, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Ngọc Toàn (37 tuổi, trú quận Hoàng Mai). Toàn vốn là nhân viên quản lý bãi xe khu đô thị Linh Đàm, thuộc Công ty Dịch vụ và thương mại Hoàng Lan. Toàn bực tức vì chị L. Giám đốc công ty không tin tưởng anh ta trông giữ bãi xe nên đã nảy sinh ý định chọc thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm, để chị L. phải đền bù tiền cho khách và sẽ phải nhờ Toàn quản lý bãi xe. Đỗ la liệt dọc đường, hàng loạt xế hộp bị “vặt tai”: Sáng 4/1, nhiều người đi đường bất ngờ khi hàng loạt ô tô đỗ trên đường Hoàng Minh Thảo (Khu Ngoại giao đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bẻ gãy gương, có chiếc bị đập vỡ gương. Theo đại diện Công an phường Xuân Tảo, hàng đêm tại đường Hoàng Minh Thảo, có hàng trăm ô tô đỗ xung quanh các tòa chung cư, nhưng không có người trông coi. (Ảnh: CAND) Đến ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm bắt được nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên. Qua xác minh, rạng sáng 4/1, nhóm đối tượng thấy dãy ô tô đỗ ở bên đường không có ai trông coi nên chia nhau bẻ gương của 5 ô tô, tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Được biết, nhóm đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cách thức hành động phạm tội lại mang tính chuyên nghiệp, có tổ chức. (Ảnh: CAND) Nhiều ô tô bị xịt sơn gần chung cư Ruby Goldmark City: Sáng 18/2, nhiều ô tô đỗ trên lề đường gần chung cư Ruby Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe. Theo vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, có thể các ô tô này để chắn lối đi lại của nhà dân nên đối tượng dùng sơn xịt vào xe. Vụ việc cụ thể thế nào thì cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Hơn chục ô tô bị tạt sơn ở khu đô thị Trung Văn: Ngày 27/9/2021, nhiều người dân sống tại khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để ô tô ở khu vực đường nội bộ, tá hỏa phát hiện nhiều chiếc xe bị kẻ xấu tạt sơn đỏ. Sự việc khiến chủ phương tiện hết sức bức xúc vì họ đỗ xe ở đây từ lâu nhưng chưa xảy ra chuyện tương tự. (Ảnh: Dân Trí) Theo một người dân sống trong khu vực, đoạn đường mà các xe đỗ nằm trong khu đô thị và trước nay các phương tiện vẫn để qua đêm. Người dân tại các tòa chung cư quanh đó có thể gửi xe tại hầm hoặc sân thuộc quản lý của các tòa nhà. Ngoài ra, gần địa điểm xảy ra vụ tạt sơn còn có bãi gửi xe, rửa xe được quây tôn, không rõ tình trạng cấp phép. (Ảnh: Dân Trí) Taxi G7 bị tạt sơn khắp thân xe: Sáng 22/6/2021, khi đi tập thể dục, một số người dân khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), phát hiện một chiếc taxi của hãng G7 đỗ ở khu vực trước tòa nhà VP6, bị tạt sơn màu nâu khắp xe. Theo nhiều người dân địa phương, chiếc xe bị tạt sơn đỗ ở dưới đường. Toàn thân xe bị những vệt sơn quét dài. Kính xe, thậm chí biển số, bánh xe cũng bị tạt sơn… Tại thời điểm có mặt, công an phường ghi nhận, xe bị tạt sơn đỗ trên đường giao thông (đường dưới gầm cầu Vành đai 3). Theo quy định, khu vực này không được phép đỗ xe vì gây cản trở giao thông. Theo ghi nhận, có thể do xe đỗ dưới đường, gây cản trở giao thông nên có người trong khu vực đã bức xúc tạt sơn. >>> Xem thêm video: Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô “điên” lao vào dòng người trên đường. Nguồn: Lý Thùy.

