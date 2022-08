PGĐ Công an Thừa Thiên - Huế thương thuyết gì với kẻ cướp tiệm vàng?

Thông tin với Báo Pháp lật TP HCM, đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho biết về cuộc thương thuyết với nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, để nghi phạm đã chấp nhận bỏ súng, đầu hàng. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo đó, đối tượng Ngô Văn Quốc (38 tuổi, ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) gây ra vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba) vào thời điểm 12h30 ngày 31/7. Sau đó đối tượng đã vứt lại số vàng cướp được bên đường (phía trước chợ Đông Ba) để một số người dân tới nhặt rồi đi về hướng cầu Gia Hội. Thời điểm này, Quốc cầm súng trên tay, nhưng không có biểu hiện làm hại người. (Đối tượng Quốc. Ảnh: Vnexpress) Khi Quốc đến khu vực cầu Gia Hội, những khu vực xung quanh đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Lúc này, lực lượng công an tiến hành kêu gọi nghi phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (Ảnh: Báo Lao Động) “Đối tượng Quốc muốn gặp để nói chuyện với lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, tôi đã đến tiếp cận và nói chuyện với đối tượng” – đại tá Sơn nói. Theo đại tá Sơn, lúc đầu đối tượng muốn tự sát, nhưng ông đã thuyết phục khoảng 20 phút để phân tích những cái được và mất, Quốc còn có gia đình, vợ con. (Ảnh: Vietnamnet) Đại tá Sơn kể: "Tôi đã khẳng định với nghi phạm rằng sẽ đưa người này ra tận xe, không ai dám làm gì anh ta. Lúc này, nghi phạm vẫn còn cầm súng, trong băng đạn còn 10 viên". Được sự khuyên giải của phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghi phạm đã bỏ ý định tự sát, rồi hạ súng đầu hàng. Sau đó, lực lượng công an đã dẫn nghi phạm ra xe và đưa về trụ sở làm việc vào khoảng 14 giờ cùng ngày. (Ảnh: Vietnamnet) Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, trước đó, vào khoảng 13h kém ngày 31/7, Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi xe máy hiệu Future đến khu vực chợ Đông Ba, thành phố Huế. Sau đó, nghi phạm đã bắn nhiều phát súng vào tiệm vàng Hoàng Đức. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ) Tiếp đến, nghi phạm đi đến tiệm vàng Thái Lợi, cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng chừng 20 mét, bắn nhiều phát vào tủ kính để cướp vàng rồi vứt hết vàng ra ngoài đường. Sau đó, nghi phạm chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ. (Ảnh: Thanh Niên) Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, trò chuyện, động viên và thuyết phục. Sau đó, đối tượng đã giao nộp vũ khí và đầu hàng. Quốc hiện là đại úy và đang công tác tại Trại giam Bình Điền. (Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống) >>> Xem thêm video: Hậu Giang: Bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng. Nguồn: THĐT.

