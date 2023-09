Ông bảo vệ chết thảm dưới tay kẻ có vỏ bọc “nhân viên mẫn cán“

Theo hồ sơ vụ án, sáng 8/12/2014, anh T đến vũ trường trên đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) để thay ca. Bình thường, với ca đêm các cửa vũ trường đều được đóng rất cẩn thận nhưng sáng nay, anh T thấy lạ khi cánh cửa cuốn bị nâng lên cách mặt đất khoảng 10cm. Anh T gọi to, nhưng không thấy người bảo vệ ca đêm trả lời. Lúc này, có thêm hai tạp vụ nữ cũng tới nơi, mọi người hùa nhau nâng cửa cuốn lên để vào trong vũ trường. Ngay tại cửa phòng thay quần áo ở tầng 2, anh T đã phát hiện ông Quang Chí Đ (SN 1961, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) nằm chết dưới đất, xung quanh máu chảy lênh láng. (Nơi xảy ra sự việc, ảnh tư liệu) Thông tin này lập tức được báo về cơ quan công an. Tại hiện trường, Công an Hà Nội xác định người bảo vệ đã chết được vài giờ, trên người có nhiều vết thương được gây ra bởi vật sắc nhọn. Bên trong vũ trường có nhiều sự lộn xộn, chiếc két sắt đựng tiền thu từ tối hôm trước bị cắt thủng, ở trong trống rỗng. Theo khai báo của nhân viên, trong két có hơn 400 triệu. (Ảnh minh họa, nguồn TTXVN) Những chi tiết này đưa các điều tra viên đến một nhận định đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Là một vũ trường lớn nên ở đây có hệ thống camera an ninh rất cẩn mật. Tuy nhiên, khi kiểm tra, công an phát hiện toàn bộ 3 ổ cứng lưu hình ảnh từ camera đã bị tháo, không thấy đâu. Một chi tiết khác được nhân viên vũ trường cho biết là thông thường khi khách về, cửa nơi đây sẽ được đóng bằng điều khiển và chìa khóa từ bên trong, chính vì thế rất khó để ai đó có thể đột nhập vào được. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nạn nhân Đ được đánh giá là người hiền lành, làm việc chăm chỉ và đặc biệt không có mâu thuẫn với ai. Như thế, kẻ vào được vũ trường sau khi đóng cửa rồi ra tay sát hại ông Đ chắc chắn phải rất thông thạo nơi này. Do vậy khả năng cao nhất, nghi phạm nằm trong nhóm những người đang làm việc tại vũ trường. Khi rà soát sổ chấm công, các điều tra viên đặc biệt để ý đến đối tượng có tên Ngô Văn Quỳnh (SN 1978, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), nhân viên điều chỉnh âm thanh. Vào ngày 7/12, Quỳnh xin nghỉ việc. Đến ngày 8/12, tức là thời điểm ông Đ được phát hiện tử vong, Quỳnh cũng không đến chỗ làm và chẳng thông báo bất cứ lý do gì. Sự bất thường của Quỳnh là điều chưa từng xảy ra, các nhân viên nơi đây cho hay. Quỳnh là nhân viên mẫn cán, anh ta được nhận vào làm ở vũ trường từ nhiều năm trước. Thế nhưng, thời gian gần đây, Quỳnh lún vào con đường cờ bạc, lô đề. Đặc biệt, Quỳnh khá thân với nạn nhân Đ, thường hay mua đồ ăn cho người bảo vệ già này và gọi nhau bằng "bố con". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các điều tra viên thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng và từ đó có thể khẳng định đối tượng này là nghi can số 1 đã sát hại ông Đ. Quỳnh bị bắt giữ ngay sau đó. Từ đây, một tội ác với kịch bản được viết sẵn đã lộ diện. Quỳnh khai, thời gian gần đây gã nợ hơn 400 triệu, bị các chủ nợ truy tìm nên rơi vào túng quẫn. Biết két sắt của vũ trường luôn có tiền nên Quỳnh nghĩ tới việc trộm cắp. (Ảnh ANTĐ) Làm việc lâu năm, Quỳnh thân với ông Đ, gã cũng biết mỗi đêm chỉ có 1 bảo vệ ở lại vũ trường. Gã quyết định chọn ca của người bảo vệ già này để ra tay. Ngày 7/12, Quỳnh chủ động xin nghỉ làm, gã mua cưa máy, mua ớt bột và dao rồi bí mật đem đến cất giấu ở chân cầu thang tại vũ trường. (Ảnh ANTĐ) Khoảng 2h sáng 8/12, Quỳnh biết vũ trường đã nghỉ nên gọi cho ông Đ xin vào ngủ nhờ. Vốn thân thiết với nhau, ông Đ chẳng mảy may nghi ngờ, đồng ý mở cửa cho tên sát nhân. Việc đầu tiên khi vào, Quỳnh đã tìm tới khu vực cất ổ cứng của hệ thống camera và tháo chúng ra, nhằm xóa dấu vết. Khi Quỳnh đập chiếc ổ cứng xuống nền nhà thì ông Đ nghe thấy. Ông Đ chạy đến hỏi thì Quỳnh dùng dao đe dọa. Ông Đ bỏ chạy bị Quỳnh đuổi theo đâm từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau hơn 1 tiếng, Quỳnh sử dụng cưa máy phá thành công chiếc két sắt bên trong có hơn 400 triệu đồng. Gây án xong, gã điềm nhiên ra về, 3 chiếc ổ cứng camera bị vứt xuống hồ Thủ Lệ, điện thoại của ông Đ được ném xuống sông Tô Lịch. Số tiền cướp được, Quỳnh trả nợ 464 triệu đồng, gã để lại 5 triệu chi tiêu và cất giấu tại nhà. Để chuẩn bị cho vụ "đục két", Quỳnh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Sau khi gây án, gã cũng xóa dấu vết rất tinh vi. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể trốn tránh và phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án tử hình. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

