Ô tô Range Rover rụng bánh khi đâm nhau với xe bán tải

Chiều 4/12, lãnh đạo công an huyện Thạch Thất cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên QL21A khiến 2 người bị thương, nhiều xe bị hư hỏng nặng. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra 13h30 chiều cùng ngày (4/12), tại Km 14+400 trên tuyến QL21A, thuộc địa phận xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất một chiếc xe ô tô Range Rover mang BKS 51G-761.62 do một người đàn ông điều khiển đi hướng Xuân Mai - Sơn Tây đã đột ngột xảy ra va chạm với xe taxi BKS 30E-042.73 chạy chiều ngược lại. Sau khi xảy ra va chạm với xe taxi, chiếc xe ô tô Range rover 51G-761.62 tiếp tục đâm va vào xe ô tô bán tải BKS 29C-822.16 đang đi hướng Sơn Tây - Xuân Mai. Sau khi xảy ra va chạm trên, hai xe máy BKS 29U1-023.40 và BKS 29U1-230.27 đi hướng Sơn Tây - Xuân Mai đâm rồi vào đuôi xe ô tô bán tải BKS 29C-822.16. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 chiếc xe xe ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng, 2 người bị thương. Hiện trưởng xảy ra vụ tai nạn. Đầu chiếc xe ô tô Range Rover bị hư hỏng nặng. Hiện, nguyên nhân xe ô tô Range Rover va chạm liên hoàn với các phượng tiện khác trên QL21A đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC1)

