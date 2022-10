Nữ sinh chết tức tưởi dưới tay kẻ sát nhân bị “quỷ ám”

Theo hồ sơ vụ án, đêm 25/3/2020, ông P.N.S (SN 1963, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lái xe về nhà sau khi đi dự một đám tang. Bước chân vào phòng khách, ông S bàng hoàng khi thấy cô con gái mới 15 tuổi đang nằm thoi thóp dưới đất, cơ thể được cuốn bởi chiếc màn tuyn. Ông S. chạy lại bế con thì thấy hơi thở đã rất yếu. Dù được đưa đi bệnh viện ngay, nhưng cháu bé đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh VTC News) Tại hiện trường, công an phát hiện trên nền nhà có rất nhiều vết máu. Đồ vật có dấu hiệu đổ vỡ, xáo trộn. Tiến hành khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có tới gần 70 vết thương do vật sắc, nhọn gây nên. Các giám định viên cho rằng, hung thủ khi gây án giống như sự trút giận trong cơn thù tức đỉnh điểm. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Tri thức trẻ) Khi mở rộng hiện trường, công an xác định các đồ vật, tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá. Tuy nhiên, chiếc điện thoại mà cháu bé hay sử dụng thì đã biến mất. Các điều tra viên tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ làm ăn, bạn bè của gia đình ông S. cũng như của cháu bé. (Ảnh minh họa) Theo đánh giá, gia đình ông S. có kinh tế trung bình. Có ô tô nên thỉnh thoảng ông S. vẫn chạy thêm taxi khi rảnh. Trong cuộc sống, ông S không nợ nần hay phát sinh mâu thuẫn với ai. Về phần cháu bé, các trinh sát cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt. Cơ bản, cuộc sống của gia đình và cá nhân ông S, cháu bé không có dấu hiệu bất thường, không đủ để trở thành động cơ cho một vụ án man rợ đến vậy. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Lao động) Cùng thời điểm này, Công an TP Hải Phòng cũng tập trung sàng lọc hàng chục đối tượng cộm cán trong diện quản lý, các đối tượng ma túy, cờ bạc và bất minh về tài chính. Các trinh sát phát hiện cháu bé có một người bạn trai thân thiết, nhưng do con gái vẫn đang ở tuổi ăn học nên bố mẹ đã nhiều lần nhắc nhở. (Ảnh minh họa) Vào chiều 25/3, cháu có đi chơi với người bạn này rồi mới về nhà. Tuy nhiên, sau đó các điều tra viên đã loại mối quan hệ này ra khỏi vòng nghi vấn. Công an TP Hải Phòng còn tiến hành rà soát, trích xuất một loạt các camera an ninh xung quanh hiện trường vụ án. (Ảnh lực lượng công an tiến hành rà soát về vụ án, nguồn ảnh Giadinh.net) Nhà nạn nhân ở thôn 3, đây là địa bàn có nhiều trang trại, đầm nuôi trồng thủy hải sản nên khá thưa thớt. Vụ án xảy ra vào tối muộn, lại đúng thời điểm dịch COVID – 19 nên hầu hết người dân chỉ ở trong nhà. Việc truy tìm nhân chứng hoàn toàn không khả thi. Sau nhiều giờ làm việc, các trinh sát Công an Hải Phòng cũng thu được đoạn clip từ camera nhà dân lắp gần hiện trường. (Ảnh minh họa) Thời điểm xảy ra vụ án, có một bóng người, nhận định là đàn ông, tầm tuổi trên dưới 20 đã đi từ phía sau vào nhà ông S. Khoảng 15 phút, người thanh niên này trèo tường trở ra, dáng chạy vội vã, xiêu vẹo và lẩn vào màn đêm. Chất lượng hình ảnh từ những đoạn hình này rất thấp, các điều tra viên không thể nhận dạng đối tượng, chỉ có thể miêu tả người này mặc quần bò, áo phông cộc tay… (Ảnh minh họa) Do địa bàn thôn 3 có nhiều đường ngang, ngõ tắt, đầm tôm nên công an cũng chưa thể xác định được đối tượng nghi vấn kia sau khi ra khỏi nhà nạn nhân đã đi về đâu. Manh mối lúc này là truy tìm chiếc điện thoại bị mất của cháu bé. Hàng loạt các cửa hàng cầm đồ, sửa chữa, mua bán điện thoại cũ được rà soát nhưng không thu được kết quả. Các mũi trinh sát bám theo trục đường chính từ hiện trường về thị trấn Kiến Thụy cũng chẳng phát hiện ra manh mối nào về nghi phạm. (Ảnh minh họa) Qua nắm bắt thông tin, Công an Hải Phòng xác định, sáng 26/3/2020, tức là vài giờ sau khi cháu M bị sát hại, đối tượng Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đột ngột đi làm ăn xa tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). Việc Thắng bất ngờ rời khỏi địa phương, nói đi làm ăn xa là điều phi lý, bởi lẽ đầm tôm nhà đối tượng vẫn đang kinh doanh hết sức bình thường. Lý do của Thắng, có lẽ chỉ là vì gã đang sợ hãi, cố giấu bí mật gì đó phía sau mà thôi. Công an cũng thu thập được, vào chiều 25/3, Thắng có sử dụng ma túy đá và ở trạng thái "phê" sau đó cãi nhau với gia đình. Kết hợp với nhiều chứng cứ khác, Công an Hải Phòng xác định, Thắng có liên quan đến cái chết thương tâm của cháu M. Một Tổ công tác được cử đi Móng Cái để truy bắt Thắng. Dường như có chuẩn bị trước nên Thắng đã thay đổi liên tục lịch trình, cung đường khiến cho lực lượng công an hết sức vất vả. Sau cùng, được sự động viên của công an, gia đình, ngày 28/3/2020 Thắng đã chủ động ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do mâu thuẫn với vợ về việc đánh bạc bị thua, chiều 25/3/2020, Thắng cầm tiền đi mua ma túy đá. Ăn tối xong, Thắng đi ra chòi cá của gia đình sử dụng. Khoảng 19h cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Hồng (bố của Thắng) ra gặp và mắng Thắng vì hay chơi bời, cờ bạc, cắm xe. Thắng bực bội đi bộ ra cầu đối diện nhà cháu P.T.M.M (SN 2005, ở thôn 5, xã Kiến Quốc) chơi, sau đó đi bộ lang thang trong thôn. Do sử dụng ma túy đá nên 21h30 cùng ngày, Thắng bị ảo giác về việc có người dẫn vào nhà cháu M. Thắng trèo qua tường vào nhà cháu M. Khi đến cửa thấy có 1 xe máy dựng vướng lối đi, Thắng dùng 2 tay quay đầu xe sang bên trái và mở cửa đi vào nhà. (Ảnh Zing.vn) Thắng nhìn thấy 1 chiếc kéo bằng kim loại đầu nhọn trên kệ tủ thì cầm lấy và đi vào phòng khách. Thấy cháu M. đang nằm trên giường sử dụng điện thoại, Thắng không nói gì, đi đến chỗ cháu nằm. Sau đó dùng kéo đâm liên tiếp vào người khiến cháu M. thiệt mạng. Gây án xong Thắng bỏ trốn, đến ngày 28/3, y gọi điện về nhà cho vợ hỏi xem cháu M. còn sống hay đã chết. Khi biết cháu M. đã chết, cơ quan công an đến nhà điều tra thì Thắng ra đầu thú. Tại phiên xét xử, Thắng đã thể hiện sự ân hận bằng cách xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn đối với kẻ nghiện ngập này. Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ, tài liệu và lời khai, HĐXX nhận định, hành vi của Thắng đã mất hết nhân tính, không thể cải tạo được nữa. Vì thế, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt Thắng mức án tử hình về tội "Giết người". >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

