Nô nức chiêm bái đền Chúa Thác Bờ, du xuân hồ sông Đà

Đền Chúa Thác Bờ (Hòa Bình) luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng tại khu vực Tây Bắc. Những ngày đầu xuân năm mới, người dân từ khắp mọi miền gần xa đã nô nức về đây chiêm bái, cầu mong một năm bình an, mọi sự hanh thông… Tìm về đền Chúa Thác Bờ, nằm ngay trong lòng hồ sông Đà rộng lớn, người đi lễ bái đều có chung cảm nhận về sự thư thái, bình yên, hòa mình vào với thiên nhiên và thưởng thức vẻ đẹp sơn thủy hữu tình đầy thơ mộng. Đền Chúa Thác Bờ gắn liền với truyền thuyết về hai vị nữ tướng là bà Đinh Thị Vân người dân tộc Mường ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc và một bà người dân tộc Dao (không rõ tên). Tương truyền rằng, thời vua Lê Lợi, hai bà đã có công giúp dân và quân vận chuyển lương thực, thuyền bè qua Thác Bờ lên Mường Lễ (Sơn La) dẹp loạn. Sau khi mất, hai bà thường hiển linh giúp người dân an toàn vượt qua con thác nổi tiếng hiểm trở, khắc nghiệt khi sông Đà chưa ngăn dòng. Sau, tưởng nhớ công lao vì nước của hai Bà, vua Lê Lợi đã ban chiếu chỉ cho dân trong vùng lập đền thờ phụng, hàng năm hương khói cẩn thận. Đền Chúa Thác Bờ tuy không được quy mô như nhiều ngôi đền khác, nhưng nó vẫn mang dáng vẻ uy nghi cùng địa thế phong thủy hài hòa, sau lưng là núi, trước mặt là sông. Đến với đền Chúa Thác Bờ, ai cũng mong cầu sự bình an và mạnh khỏe. Những mâm lễ luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và đẹp đẽ. Do lượng lớn du khách đến với đền nên cung cấm luôn phải "cửa đóng then cài". Người dân chiêm bái chỉ đứng ngoài để khấn cầu. Rút quẻ và giải quẻ đầu năm tại đền Chúa Thác Bờ luôn là hoạt động thu hút đông người. Lối vào các đền trong khu di tích Thác Bờ cũng luôn chật kín người. Nhiều thời điểm phải chen lấn nhau để di chuyển vì đường dốc, nhỏ. Những ngày đầu năm mới, lượng tàu phục vụ du khách tại khu vực Thác Bờ luôn hoạt động hết công suất. Nếu không đặt lịch hẹn tàu trước, rất khó để có tàu di chuyển, nhất là sau 11h trưa.

