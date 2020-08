Những vụ tai nạn thảm khốc do tài xế say xỉn

Say rượu tài xế Lexus tông chết nữ công an tại Hải Phòng: Khoảng 23h30 đêm 18/8, trên phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một người chết và một người bị thương. Tài xế lái xe Lexus là Phạm Quang Linh (22 tuổi, ở khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) phóng nhanh trên phố Tam Bạc hướng từ chợ Sắt về cầu Lạc Long và va vào chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) tử vong. Qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy, công an xác định tài xế Linh âm tính với ma túy nhưng nồng độ cồn đến 0,593mg/l. Thai phụ 8 tháng mất con vì bị người đàn ông say rượu tông trúng: Khoảng 22h ngày 13/6, Đào Quang Ngọc (30 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi xe máy BS 29Y7-7538, chở theo Nguyễn Phương Tr. (22 tuổi) và Mai Vân A. (21 tuổi, cùng trú H.Thanh Trì) đi trên đường Nguyễn Trãi, hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi đến đoạn đường đối diện số nhà 198 Nguyễn Trãi, Ngọc tông xe trúng anh P.T.L (26 tuổi) và vợ anh L. là chị P.M.L (24 tuổi, cùng trú quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, chị L. đang mang thai tuần thứ 32. Vụ tai nạn khiến vợ chồng chị L. bị thương, thai nhi nguy kịch. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị L. được mổ cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu được thai nhi. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình say rượu đâm chết người: Ngày 3/6, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, SN 1967, trú tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ông Điều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người liên quan trực tiếp đến vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong, xảy ra ngày 8/5/2020, tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn: Khoảng 22h20 ngày 29/4, tại đường Hoàng Công Chất thuộc phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux do Nguyễn Tất Đạt ( trú tại phường Tân Thanh) điều khiển lưu thông theo hướng từ sân vận động thành phố - đường Võ Nguyên Giáp đã đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 27A-04683 của anh Lã Văn Vinh đang đỗ trước cửa nhà. Sau đó, tài xế này tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước, được khoảng 100 mét thì đâm vào xe máy điện, biển kiểm soát 27MD1-03289 do Hà Ngọc Minh, SN 2002 điều khiển theo hướng ngược lại, khiến thanh niên Hà Ngọc Minh tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã làm 2 xe ô tô và xe máy điện bị hư hỏng. Qua kiểm tra nhanh, tài xế này có sử dụng rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện. Say rượu lái ô tô tông 2 người thương vong: Khoảng 21h đêm ngày 17/4, tại tuyến đường qua phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vinh Phúc xảy ra vụ tai nạn thông giữa xe ô tô và 2 người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục cùng trú ở phường Hội Hợp dẫn đến thương vong, lái xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua trích xuất camera, Công an TP Vĩnh Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên). Hòa khai, tối 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương dùng cơm và ướng rượu, lúc về thì xảy ra tai nạn. >>> Xem thêm video:70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. Nguồn: VTC 1.

Say rượu tài xế Lexus tông chết nữ công an tại Hải Phòng: Khoảng 23h30 đêm 18/8, trên phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một người chết và một người bị thương. Tài xế lái xe Lexus là Phạm Quang Linh (22 tuổi, ở khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) phóng nhanh trên phố Tam Bạc hướng từ chợ Sắt về cầu Lạc Long và va vào chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) tử vong. Qua kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy, công an xác định tài xế Linh âm tính với ma túy nhưng nồng độ cồn đến 0,593mg/l. Thai phụ 8 tháng mất con vì bị người đàn ông say rượu tông trúng: Khoảng 22h ngày 13/6, Đào Quang Ngọc (30 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi xe máy BS 29Y7-7538, chở theo Nguyễn Phương Tr. (22 tuổi) và Mai Vân A. (21 tuổi, cùng trú H.Thanh Trì) đi trên đường Nguyễn Trãi, hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi đến đoạn đường đối diện số nhà 198 Nguyễn Trãi, Ngọc tông xe trúng anh P.T.L (26 tuổi) và vợ anh L. là chị P.M.L (24 tuổi, cùng trú quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, chị L. đang mang thai tuần thứ 32. Vụ tai nạn khiến vợ chồng chị L. bị thương, thai nhi nguy kịch. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị L. được mổ cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu được thai nhi. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình say rượu đâm chết người: Ngày 3/6, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, SN 1967, trú tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ông Điều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người liên quan trực tiếp đến vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong, xảy ra ngày 8/5/2020, tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn: Khoảng 22h20 ngày 29/4, tại đường Hoàng Công Chất thuộc phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux do Nguyễn Tất Đạt ( trú tại phường Tân Thanh) điều khiển lưu thông theo hướng từ sân vận động thành phố - đường Võ Nguyên Giáp đã đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 27A-04683 của anh Lã Văn Vinh đang đỗ trước cửa nhà. Sau đó, tài xế này tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước, được khoảng 100 mét thì đâm vào xe máy điện, biển kiểm soát 27MD1-03289 do Hà Ngọc Minh, SN 2002 điều khiển theo hướng ngược lại, khiến thanh niên Hà Ngọc Minh tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã làm 2 xe ô tô và xe máy điện bị hư hỏng. Qua kiểm tra nhanh, tài xế này có sử dụng rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện. Say rượu lái ô tô tông 2 người thương vong: Khoảng 21h đêm ngày 17/4, tại tuyến đường qua phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vinh Phúc xảy ra vụ tai nạn thông giữa xe ô tô và 2 người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục cùng trú ở phường Hội Hợp dẫn đến thương vong, lái xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua trích xuất camera, Công an TP Vĩnh Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên). Hòa khai, tối 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương dùng cơm và ướng rượu, lúc về thì xảy ra tai nạn. >>> Xem thêm video: 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. Nguồn: VTC 1.