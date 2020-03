Những vụ giết người, phân thân, phi tang xác chết trong vali rúng động dư luận

Thi thể nam giới trong vali quấn chặt bằng băng keo: Ngày 29/3, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết qua điều tra đơn vị này xác định thi thể được phát hiện trong vali ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là nam giới. Người này có độ tuổi từ 25 đến 35. Nguồn tin cũng cho biết hiện chưa xác định danh tính cũng như nguyên nhân tử vong. Công tác điều tra đang được khẩn trương thực hiện. Thi thể được phát hiện sáng 27/3, khi một người đi làm rẫy thấy chiếc vali nghi vấn được quấn chặt bằng băng keo giấu trong bụi rậm cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 10 m. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà sau đó mở vali thì thấy bên trong chứa thi thể đang phân hủy. Giết người, chặt xác đốt phi tang: Vào đêm 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận chiều ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà, sau đó chặt xác anh Lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt. Giết người, phân xác trong va li phi tang xác xuống sông Hàn ở Đà Nẵng: Rạng sáng ngày 7/2, một người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một va li đỏ đang trôi trên sông Hàn. Thấy bất thường, người này vớt lên và mở ra kiểm tra, thì hoảng hốt phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ đã không còn nguyên vẹn, bị chặt thành nhiều khúc. Lập tức, người này đã báo cho cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã xác định được thông tin nữ nạn nhân bị sát hại, phân xác và bỏ thi thể vào vali, thả trôi trên sông Hàn. Nữ nạn nhân 30 tuổi (quê Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc). Hai nghi phạm gây án là một cặp vợ chồng đồng hương với nạn nhân. Một người là Xiao Guiping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc). Đồng phạm còn lại cũng mang quốc tịch Trung Quốc, năm nay 23 tuổi. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xiao Guiping khai quen cô gái họ Bao (30 tuổi, cùng ở Côn Minh) khi đánh bạc tại Đà Nẵng. Do mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc, ngày 6/2, họ xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Sau đó, Xiao Guiping đã dùng dây siết cổ nạn nhân tới chết rồi phân xác bỏ vào va li trước khi ném xuống sông Hàn. Gã trai giết người yêu rồi phân xác phi tang: Ngày 17/10, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình đối với bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo cáo trạng, năm 2009, Hiếu từ Gia Lai xuống TP.HCM ôn thi và đậu vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Một năm sau, Hiếu quen chị Đ.Y.N. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và có quan hệ yêu đương. Khoảng 10h, Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối từ xác chị N., sợ mọi người xung quanh phát hiện nên anh ta lấy dao phân xác nạn nhân, bỏ vào 11 túi nylon màu đen đem giấu trong tủ lạnh. Hiếu còn tháo đôi bông tai của nạn nhân, lấy một số tài sản gồm điện thoại di động, đồng hồ, giỏ xách… Sau đó, Hiếu lấy bịch đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của N. bỏ vào cốp xe máy rồi đến nhà anh Trần Thanh Sang ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi, Hiếu vứt bịch đựng đựng đồ của N. Ngủ lại nhà Sang một đêm, Hiếu để lại xe máy của nạn nhân nhờ bạn bán giúp rồi bắt xe buýt quay về TP.HCM. Rạng sáng 4/6/2018, Hiếu đi bộ về phòng trọ lấy thi thể chị N. bỏ vào vali và thùng carton, chở quay lại nhà anh Sang ở Tây Ninh. Khi quay về nhà, Sang thấy Hiếu để nhiều đồ đạc bốc mùi hôi thối nên nảy sinh nghi ngờ và dùng tay sờ vào một cái túi được quấn bởi một chiếc áo mưa, cảm giác thấy bên trong giống chân người nên đã trình báo cơ quan Công an. Xem thêm video: Bắt nghi phạm vụ chặt xác cô gái nhét vào vali. Nguồn: VTC 14.

Thi thể nam giới trong vali quấn chặt bằng băng keo: Ngày 29/3, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết qua điều tra đơn vị này xác định thi thể được phát hiện trong vali ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là nam giới. Người này có độ tuổi từ 25 đến 35. Nguồn tin cũng cho biết hiện chưa xác định danh tính cũng như nguyên nhân tử vong. Công tác điều tra đang được khẩn trương thực hiện. Thi thể được phát hiện sáng 27/3, khi một người đi làm rẫy thấy chiếc vali nghi vấn được quấn chặt bằng băng keo giấu trong bụi rậm cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 10 m. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà sau đó mở vali thì thấy bên trong chứa thi thể đang phân hủy. Giết người, chặt xác đốt phi tang: Vào đêm 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận chiều ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà, sau đó chặt xác anh Lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt. Giết người, phân xác trong va li phi tang xác xuống sông Hàn ở Đà Nẵng: Rạng sáng ngày 7/2, một người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một va li đỏ đang trôi trên sông Hàn. Thấy bất thường, người này vớt lên và mở ra kiểm tra, thì hoảng hốt phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ đã không còn nguyên vẹn, bị chặt thành nhiều khúc. Lập tức, người này đã báo cho cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã xác định được thông tin nữ nạn nhân bị sát hại, phân xác và bỏ thi thể vào vali, thả trôi trên sông Hàn. Nữ nạn nhân 30 tuổi (quê Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc). Hai nghi phạm gây án là một cặp vợ chồng đồng hương với nạn nhân. Một người là Xiao Guiping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc). Đồng phạm còn lại cũng mang quốc tịch Trung Quốc, năm nay 23 tuổi. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xiao Guiping khai quen cô gái họ Bao (30 tuổi, cùng ở Côn Minh) khi đánh bạc tại Đà Nẵng. Do mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc, ngày 6/2, họ xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Sau đó, Xiao Guiping đã dùng dây siết cổ nạn nhân tới chết rồi phân xác bỏ vào va li trước khi ném xuống sông Hàn. Gã trai giết người yêu rồi phân xác phi tang: Ngày 17/10, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình đối với bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo cáo trạng, năm 2009, Hiếu từ Gia Lai xuống TP.HCM ôn thi và đậu vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Một năm sau, Hiếu quen chị Đ.Y.N. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và có quan hệ yêu đương. Khoảng 10h, Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối từ xác chị N., sợ mọi người xung quanh phát hiện nên anh ta lấy dao phân xác nạn nhân, bỏ vào 11 túi nylon màu đen đem giấu trong tủ lạnh. Hiếu còn tháo đôi bông tai của nạn nhân, lấy một số tài sản gồm điện thoại di động, đồng hồ, giỏ xách… Sau đó, Hiếu lấy bịch đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của N. bỏ vào cốp xe máy rồi đến nhà anh Trần Thanh Sang ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi, Hiếu vứt bịch đựng đựng đồ của N. Ngủ lại nhà Sang một đêm, Hiếu để lại xe máy của nạn nhân nhờ bạn bán giúp rồi bắt xe buýt quay về TP.HCM. Rạng sáng 4/6/2018, Hiếu đi bộ về phòng trọ lấy thi thể chị N. bỏ vào vali và thùng carton, chở quay lại nhà anh Sang ở Tây Ninh. Khi quay về nhà, Sang thấy Hiếu để nhiều đồ đạc bốc mùi hôi thối nên nảy sinh nghi ngờ và dùng tay sờ vào một cái túi được quấn bởi một chiếc áo mưa, cảm giác thấy bên trong giống chân người nên đã trình báo cơ quan Công an. Xem thêm video: Bắt nghi phạm vụ chặt xác cô gái nhét vào vali. Nguồn: VTC 14.