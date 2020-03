Những vụ công an thương vong vì quái xế, người vi phạm say rượu, ngủ gật lái xe

Ngày 13/3, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang giữ hình sự Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về vụ tai nạn khiến đại uý công an tử vong, 2 người bị thương. Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 10/3, tổ công tác Công an phường 12, TP Vũng Tàu tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm ở tuyến đường Ven Biển. Khi xe tổ công tác đi tới trước căn nhà số 97, KP.Phước Thắng, phường 12 thì bị ô tô mang BKS: 72A-160.58 do người đàn ông điều khiển tông thẳng vào tuần tra công an. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn A. (bảo vệ dân phố) cùng 2 đại uý công an là Hoàng Duy Tính và Ngô Tiến Bình bị thương. Sau khi gây tai nạn tài xế lái ô tô đâm công an đã tẩu thoát. 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đại uý Tính bị chấn thương sọ não, nguy kịch được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu điều trị. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy tìm chiếc xe và tài xế gây tai nạn. Trưa cùng ngày, tài xế ô tô là Thụ tới đầu thú. Sau hai ngày điều trị, đại úy Hoàng Duy Tính đã hy sinh. Trung úy CSGT bị xe máy tông trọng thương: Khoảng 10h30 ngày 20/2, tại km44+200 Quốc lộ 32 đoạn trước cửa nhà số 15 đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, tổ công tác của Đội CSGT số 9, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Phạm Ngọc Quỳnh (sinh năm 1998; trú tại thôn 5, Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hoá) điều khiển xe máy chở bạn gái ngồi sau có dấu hiệu vi phạm giao thông. Khi trung úy Lê Tất Lâm, cán bộ Đội CSGT số 9 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đã bị Quỳnh đâm xe vào người, khiến trung úy Lâm bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Quá trình chiếu chụp xác định trung úy Lê Tất Lâm bị chấn thương vùng mặt, tụ máu phần đầu. Bị ra hiệu dừng xe, hai thanh niên tông gãy chân CSGT: Khoảng 14h30 ngày 7/2, đại úy Nguyễn Việt Hải công tác tại Đội CSGT Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông trên quốc lộ 9 thuộc phường 3, TP Đông Hà. Phát hiện Nguyễn Văn Thăng (21 tuổi, trú phường 4, TP Đông Hà) điều khiển xe máy chở Đào Ngọc Thịnh (24 tuổi, trú phường 3, TP Đông Hà) chạy hướng Cam Lộ - Đông Hà có biểu hiện vi phạm tốc độ, đại úy Hải ra lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Thăng không chấp hành hiệu lệnh mà tông xe vào đại úy Hải khiến anh bị gãy xương chân phải, phải đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi tông đại úy Hải, Thăng và Thịnh đã bị các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ giữ lại và đưa về trụ sở Công an TP Đông Hà làm việc, xử lý. Trung úy CSGT bị ‘quái xế’ tông tử vong: Ngày 3/1, Công an TP HCM cho biết, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Hóc Môn) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trước đó, trung úy Nhân bị đối tượng chạy xe gây rối trật tự công cộng tông thẳng xe vào người trong khi thi hành công vụ. Sự việc xảy ra vào đêm 31/12/2019, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân cùng các thành viên trong Tổ công tác 363 - Công an huyện Hóc Môn tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch. Khi nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 22 thì tổ công tác đến kiểm tra. Khi đến nơi, Tổ công tác 363 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển từ 8-10 xe mô tô lưu thông thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô trên đường Song hành Quốc lộ 22. Thấy cảnh sát, các đối tượng bỏ chạy, riêng 2 đối tượng còn lại tông xe thẳng vào lực lượng cảnh sát khiến trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện. CSGT bị tông vỡ cột sống cổ ở Hải Phòng: Trưa 9/7/2019 tại Tỉnh lộ 354 khu vực huyện An Lão, Hải Phòng. Khi đó, tổ công tác của đội CSGT Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, xã Thái Sơn, An Lão) điều khiển xe máy đã vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác. Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị đa chấn thương, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Thắng (16 tuổi) điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng bạt mạng và tông trực diện, hất văng thượng úy CSGT Nguyễn Trọng Quý khi anh đang làm nhiệm vụ. Trung úy CSGT bị xe máy tông gục trên quốc lộ: Chiều 29/5/2019, tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội ra hiệu dừng xe nam thanh niên xăm trổ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên quốc lộ 32, đoạn qua huyện Đan Phượng. Tuy nhiên, người điều khiển phương đã tăng ga tông trúng một trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ. Cú va chạm khiến trung úy cảnh sát bị hất văng xuống đường, còn người cầm lái xe máy cũng bị ngã. Lực lượng chức năng đã đưa trung úy CSGT đi cấp cứu và tạm giữ thanh niên lái xe máy không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát. Một cán bộ tổ công tác 141 cho biết hai người liên quan vụ việc đều bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Người vi phạm giao thông khai tên Trần Văn Phương (20 tuổi, quê Phú Thọ). Xem thêm video: Những pha áp sát xử phạt gay cấn của CSGT. Nguồn VTC New.

