Những vị trí nào trong Công an, Quân đội phải luân chuyển công tác?

Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng đã nêu rõ, với lĩnh vực tổ chức cán bộ, có 11 vị trí cán bộ, công chức công an nhân dân phải chuyển đổi, luân chuyển công tác định kỳ từ 2 - 5 năm gồm: Cán bộ cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam; Kiểm soát cửa khẩu. (Ảnh minh hoạ) Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông. (Ảnh minh hoạ) Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; (Ảnh minh hoạ) Đăng ký, quản lý hộ khẩu; Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (Ảnh minh hoạ) Điều tra viên, trinh sát (các lĩnh vực kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, hình sự, ma túy, môi trường); Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy; (Ảnh minh hoạ) Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội; Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam; (Ảnh minh hoạ) Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài... (Ảnh minh hoạ) Với Bộ quốc phòng, các vị trí phải luân chuyển công tác gồm: Trợ lý chính sách Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; Trưởng ban thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương; Giám đốc trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạm trưởng, Phó trạm trưởng thuộc đồn Biên phòng; Trợ lý quân lực, Trợ lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên; Trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của các nhà trường. (Ảnh minh hoạ) Ngoài lực lượng công an, quân đội, những cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cũng phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. (Ảnh minh hoạ) Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, cán bộ thẩm định nhân sự để bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thẩm định hồ sơ về tổ chức bộ máy, biên chế; Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp; Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo; Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...cũng phải chuyển đổi, luân chuyển công tác.

