Những tuyến phố chống oi ngày 40 độ C ở HN

Trưa 18/5, nền nhiệt trung bình tại Hà Nội dao động ở mức 38-39 độ C. Riêng những tuyến phố nhiều nhà cao tầng, ít cây xanh như Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Tố Hữu.... nhiệt độ cao nhất lên đến trên 40 độ C. Tuy nhiên, Hà Nội còn nhiều tuyến phố rợp bóng cây xanh làm giảm bớt oi bức cho người qua lại như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thanh Niên... Phố Phan Đình Phùng với hàng trăm cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng che phủ toàn bộ con phố kéo dài hơn 1 km. Nhiệt độ mặt đường đo được trong bóng râm tại phố Hàng Khay chỉ ở mức 35 độ C, nhưng khi không còn ở trong bóng mát lập tức tăng lên tới gần 52 độ C. Người dân tranh thủ nghỉ ngơi, hóng mát ven Hồ Gươm. Đường Thanh Niên vừa có cây xanh cộng thêm gió thổi từ hồ Tây, mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Phố Lê Thánh Tông trước cửa Đại học Dược luôn mát mẻ bởi có nhiều cây xanh. Nền nhiệt tại con phố này chỉ dao động ở mức dưới 35 độ C. Những ngày này, người dân Hà Nội và du khách thường ra đường với các trang phục che kín cơ thể cùng nhiều biện pháp tránh nắng nóng gay gắt.

